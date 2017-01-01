Угадай, что это? Обычные предметы в макросъемке
Потрясающее макровидео повседневных вещей удивит вас.
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Команда Macro Room опубликовала видео макросъемки обычных предметов, которыми мы пользуемся каждый день.
Сначала предметы показываются в максимальном приближении, а потом демонстрируется весь предмет целиком. Сможете ли вы угадать все?
Напомним, ранее были названы победители конкурса Small World Nikon, где представлены лучшие макроснимки.
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