Угадай, что это? Обычные предметы в макросъемке

Потрясающее макровидео повседневных вещей удивит вас.

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Команда Macro Room опубликовала видео макросъемки обычных предметов, которыми мы пользуемся каждый день.

Сначала предметы показываются в максимальном приближении, а потом демонстрируется весь предмет целиком. Сможете ли вы угадать все?

Напомним, ранее были названы победители конкурса Small World Nikon, где представлены лучшие макроснимки.