Микрокрасота: Названы победители конкурса Small World Nikon

Выбраны 20 лучших снимков конкурса.

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Каждый год компания Nikon проводит конкурс на лучшую микрофотографию Small World. Это открытое состязание, в котором может принять участие любой человек, умеющий делать снимки с высоким увеличением. Чаще всего конкурсанты прибегают к помощи микроскопа.

Для получения качественного снимка в этом жанре необходимо не только обладать талантом фотографа, но и разбираться также в оптике, биологии и химии. Многие фотографии, представленные на конкурс, являются результатом кропотливой работы целых научных коллективов, которые зафиксировали уникальные события микромира или быстротекущие химические процессы.

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