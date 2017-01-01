Микрокрасота: Названы победители конкурса Small World Nikon
Выбраны 20 лучших снимков конкурса.
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Каждый год компания Nikon проводит конкурс на лучшую микрофотографию Small World. Это открытое состязание, в котором может принять участие любой человек, умеющий делать снимки с высоким увеличением. Чаще всего конкурсанты прибегают к помощи микроскопа.
Для получения качественного снимка в этом жанре необходимо не только обладать талантом фотографа, но и разбираться также в оптике, биологии и химии. Многие фотографии, представленные на конкурс, являются результатом кропотливой работы целых научных коллективов, которые зафиксировали уникальные события микромира или быстротекущие химические процессы.
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