Раскрыт внешний вид флагмана Samsung Galaxy S10

Смартфон лишится челки и побородка.

В сети появились фотографии защитных стёкол и плёнок флагманский смартфонов серии Samsung Galaxy S10, которая готовится к выпуску на следующий год. Ими поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.

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Фотографии проливают свет на загадку дизайна смартфона. Как видно по фото, у смартфонов имеются совсем тонкие рамки экранов с небольшим "подбородком" и нет "дыр" под камеры, а также намёков на встроенные динамики. Возможно, камеры будут скрыты под дисплеем, как это показано на рендере.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S10 выйдет в трёх основных и четвёртой 5G-версии в чёрном, белом, жёлтом и зелёном цветовых вариантах.

Младшая версия получит номер SM-G970x, а две старшие — SM-G973x с SM-G975x. Модели SM-G973x и SM-G975x получат дисплеи диагональю 5,8 и 6,44 дюйма со встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев. Младшая SM-G970x тоже будет 5,8-дюймовой, но без экранного сканера.

Четвертая модель Galaxy S10 5G с внутренним названием Beyond X и будет выпущена в честь десятой годовщины выхода линейки Galaxy. Смартфон оснащается большим дисплеем диагональ 6,7 дюйма, а также шестью модулями камер. При этом два модуля будут использоваться в двойной фронтальной камере, а четыре остальных — в тыльной камере. Четвёртый модуль может оказаться TOF 3D-камерой для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.

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Смартфон сможет производить беспроводную зарядку других гаджетов. Подобная возможность есть у представленного в октябре Huawei Mate 20 Pro, но в сильно урезанном виде — до 2,5 Вт, тогда как Galaxy S10 5G поддержит как минимум 10 Вт для беспроводной зарядки.

Наиболее вероятный срок официального дебюта Samsung Galaxy S10 — к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Модель Galaxy S10 5G выйдет позднее — в конце первого квартала или начале второго квартала 2019 года, когда сети пятого поколения начнут активную работу.

Напомним, ранее был рассекречен дизайн смартфона Samsung Galaxy S10.