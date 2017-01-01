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У Samsung Galaxy S10 может быть пять камер

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Рендер телефона появился в Сети.
Рендер Galaxy S10
Рендер Galaxy S10

В феврале 2019 года будет представлен Samsung Galaxy S10. Об этом устройстве официальной информации пока нет, но есть разнообразные слухи, которые к тому же противоречат друг-другу.
Но все это не помешала инсайдеру создать рендеры смартфона с пятью камерами — основной тройной и двойной фронтальной.

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Вениамин Гескин в Твиттере показал, как может выглядеть революционный флагманский смартфон от корейского производителя.

На рендере показан смартфон с 65,4-дюймовым полностью безрамочным экраном, в котором в верхней части видны датчики и камера.

Но тут стоит обратить внимание, что они располагаются в самом экране, а такого еще никто не делал, но по слухам в Galaxy S10 будет именно такой экран.

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Теги: Samsung, Galaxy S10
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