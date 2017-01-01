Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Китае создали диспетчерскую для дронов

Комментариев: 0
Автоматизированная система заработала в одном из городов страны.
Дроны будут управляться автоматически
Дроны будут управляться автоматически
retail-loyalty.org

Администрация гражданской авиации Китая в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун запустила в пилотном режиме автоматизированную диспетчерскую систему для дронов. Как сообщает Синьхуа, система обеспечивает быстрое одобрение полетного плана беспилотника, корректировку маршрутов в режиме реального времени, а также быструю идентификацию дронов. Операторы беспилотников в Шэньчжэне могут зарегистрироваться в системе и подавать заявки на полет с помощью портала UTMISS.

Читай также: В Китае создали дрон-шпион, похожий на голубя

Постепенное снижение стоимости легких гражданских беспилотников, таких аппаратов становится все больше и больше. Специалисты полагают, что в ближайшем будущем беспилотников станет достаточно много, чтобы они начали представлять опасность для пилотируемых летательных аппаратов и других дронов. Это означает, что в ближайшем будущем должна возникнуть потребность в системе, отслеживающей и управляющей совместными полетами пилотируемой и беспилотной авиации.

По словам Гэ Сяомина, директора проекта диспетчерской системы для дронов, заработавшей в Шэньчжэне, она может обмениваться информацией с системами управления полетами военной и гражданской авиации. Другие подробности о запущенной в пилотном режиме системе не уточняются. В частности, неизвестно, требует ли новая система какой-либо модификации дронов, чтобы они могли исполнять указания автоматического диспетчера.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае дроны нелегально перевезли Айфонов на $8 млн.

Поделись:
Теги: Китай, дроны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь