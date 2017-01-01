В Китае дроны нелегально перевезли Айфонов на $8 млн

Серые смартфоны перевозили при помощи беспилотников.

Граждане КНР прекрасно знают, что стоимость iPhone в специальном административном районе Гонконге значительно ниже, чем на прилавках материкового Китая.

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Именно этим фактом нередко пользуются контрабандисты. Абсолютный антирекорд до сегодняшнего дня оценивался в количестве нелегально завезенных смартфонов на сумму в $150 тыс.

Но одна из преступных группировок решила превзойти все опасения правоохранительных органов. С помощью дронов и беспилотников предприимчивым контрабандистам удалось перевести айфонов на сумму $79.8 млн.

Сейчас полиция арестовала 26 подозреваемых. Согласно предварительному расследованию, беспилотники использовались для перевозки отремонтированных iPhone из Гонконга на материковый Китай. Дронам необходимо было преодолеть около 200 метров.

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За все время организованной пересылки устройств, преступникам удалось перевезти до 15 000 смартфонов. Работали контрабандисты после полуночи.

Теперь правоохранительные органы Китая ведут расследование и выясняют, кто же из подозреваемых действительно причастен к преступлению.