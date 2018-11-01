Создан самый быстрый МРТ-сканер всего тела

Сканер способен создавать трехмерный снимок организма за несколько секунд.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе в сотрудничестве с китайской компанией United Imaging Healthcare (UIH) создала аппарат под названием EXPLORER, который способен формировать трехмерное изображение человека и его внутренних органов за секунды. Об этом сообщает в пресс-релизе издание EurekAlert!

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EXPLORER — комбинация двух технологий: позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ). Чувствительность аппарата так высока, что он способен выводить изображение за секунды, а при более продолжительном воздействии — отслеживать движение помеченных препаратов внутри тела.

Первая концепция прибора появилась еще 13 лет назад, но его разработка началась в 2011 году, когда Национальный институт онкологии США выделил для этой цели полтора миллиона долларов, а в 2015-м к этой сумме прибавилось еще 15 с половиной миллионов долларов от Национальных институтов здравоохранения США. Сейчас один из руководителей разработки Саймон Черри (Simon Cherry) опубликовал первые кадры, полученные при помощи этого сканера.

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Саймон ожидает, что это устройство окажет непомерное влияние на клинические исследования. По его словам, снимки EXPLORER более высокого качества, чем ПЭТ, при этом его скорость в 40 раз быстрее. Так, диагностическое сканирование всего тела он проводит всего за 20–30 секунд. В то же время доза облучения может быть снижена до 40 раз, по сравнению с ПЭТ.

Авторы считают, что применение этой технологии безгранично: от усовершенствования диагностики заболеваний до исследования новых лекарственных препаратов. К примеру, уже сейчас исследователи полагают использовать ее для изучения рака и того, как тот может распространяться за пределы опухоли.

Первая полноценная демонстрация изображений EXPLORER пройдет на собрании Радиологического сообщества Северной Америки 24 ноября, а начало его применения на пациентах намечено на июнь 2019 года.

EXPLORER Total Body PET scan 0:00 / 00:12

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