Томограф доказал, что собаки понимают речь человека

Исследование показало, что собаки понимают, о чем говорят их хозяева.

Владельцам собак наверняка хотя бы раз казалось, что их питомцы понимают значение тех или иных слов. Есть большая вероятность, что эти догадки были правдивыми — исследование ученых из Университета Эмори доказало, что собаки могут ассоциировать слова с определенными объектами. Результаты работы опубликованы в научном журнале Frontiers in Neuroscience. В процессе работы ученые обнаружили неожиданную особенность собачьего мышления.

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В эксперименте участвовало 12 собак разных пород, обученных неподвижно сидеть внутри томографического аппарата. Хозяевам «хороших мальчиков» было дано задание — в течение нескольких месяцев научить их приносить разные предметы, слыша их названия. Чтобы собаки легче различали предметы, один из них был мягким, а другой — твердым. Когда собака приносила правильный предмет, ей давали лакомство. Хозяевам также было дано дополнительное задание — произносить несуществующие слова и показывать ранее не виданные питомцами предметы.

Спустя месяцы собак поместили в томографический аппарат, чтобы изучить их активность мозга при виде разного рода предметов. Исследование дало сразу несколько интересных результатов. Во-первых собаки действительно понимают ранее изученные слова — на это ссылаются показатели мозговой активности. Во-вторых, они почти моментально распознают неизвестные слова — активность их мозга значительно увеличивается. В-третьих, у разных пород собак активизируются разные участки мозга.

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Исследователи были удивлены второму результату, потому что у людей все происходит наоборот — человеческий мозг активно реагирует только на знакомые слова, а к незнакомым относится более спокойно. Считается, что собаки обращают больше внимания на незнакомые слова из-за желания порадовать хозяина или получить угощение.

Ученые с интересом изучают мышление собак, однако одни из них считают что они умны, а другие — нет. Например, недавние исследования доказали наличие у собак чувств, но в то же время ученые из Университета Эксетера и Кентерберийского университета объявили, что четвероногие друзья не так умны, как кажется.