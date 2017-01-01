Томограф доказал, что собаки понимают речь человека
Владельцам собак наверняка хотя бы раз казалось, что их питомцы понимают значение тех или иных слов. Есть большая вероятность, что эти догадки были правдивыми — исследование ученых из Университета Эмори доказало, что собаки могут ассоциировать слова с определенными объектами. Результаты работы опубликованы в научном журнале Frontiers in Neuroscience. В процессе работы ученые обнаружили неожиданную особенность собачьего мышления.
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В эксперименте участвовало 12 собак разных пород, обученных неподвижно сидеть внутри томографического аппарата. Хозяевам «хороших мальчиков» было дано задание — в течение нескольких месяцев научить их приносить разные предметы, слыша их названия. Чтобы собаки легче различали предметы, один из них был мягким, а другой — твердым. Когда собака приносила правильный предмет, ей давали лакомство. Хозяевам также было дано дополнительное задание — произносить несуществующие слова и показывать ранее не виданные питомцами предметы.
Спустя месяцы собак поместили в томографический аппарат, чтобы изучить их активность мозга при виде разного рода предметов. Исследование дало сразу несколько интересных результатов. Во-первых собаки действительно понимают ранее изученные слова — на это ссылаются показатели мозговой активности. Во-вторых, они почти моментально распознают неизвестные слова — активность их мозга значительно увеличивается. В-третьих, у разных пород собак активизируются разные участки мозга.
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Исследователи были удивлены второму результату, потому что у людей все происходит наоборот — человеческий мозг активно реагирует только на знакомые слова, а к незнакомым относится более спокойно. Считается, что собаки обращают больше внимания на незнакомые слова из-за желания порадовать хозяина или получить угощение.
Ученые с интересом изучают мышление собак, однако одни из них считают что они умны, а другие — нет. Например, недавние исследования доказали наличие у собак чувств, но в то же время ученые из Университета Эксетера и Кентерберийского университета объявили, что четвероногие друзья не так умны, как кажется.
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