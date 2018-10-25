Стресс заставляет мозг уменьшаться

Также он ухудшает память.

Биологи из Университета Техаса провели исследование с многочисленной выборкой, чтобы узнать, как повышенный уровень кортизола влияет на когнитивные способности и память после 40 лет. Они выяснили, что повышенный стресс приводит к ухудшению памяти. Работа опубликована в журнале Neurology.

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Руководитель исследования Садха Сешадри (Sudha Seshadri) объяснила причину, по которой ученые занялись этой проблемой:

"На примере животных мы знаем, что чрезмерный стресс приводит к снижению когнитивных способностей. В этой работе мы проверяли утренний уровень кортизола у большого числа людей и сопоставляли с ним их структуры мозга, а также возможности познания. В этом случае высокий уровень гормона коррелировал с худшими результатами".

Всего в исследовании участвовало 2 231 человек, из них 2 018 прошли сканирование при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) для определения объема серого и белого вещества мозга. Средний возраст добровольцев составлял 48 лет (46,8 процента — мужчины). Все они прошли тесты на память и абстрактное мышление. Уровень кортизола замеряли каждое утро с 07:30 по 09:00. Для оценки соотношения результатов тестов и снимков МРТ с уровнем кортизола специалисты использовали линейную и логистическую регрессию.

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В итоге ученые получили показатели, которые продемонстрировали, что высокий уровень кортизола соотносился с худшей памятью и уменьшением серого вещества лобной доли мозга. Кортизол — гормон стероидной природы, который задействован в белковом и липидном обмене, также участвует в развитии стрессовых реакций в организме: усиливает сердцебиение и повышает артериальное давление.

По мнению авторов исследования, современный ритм жизни приводит к большему стрессу, а значит, может влиять на когнитивные способности людей. Для предотвращения негативных последствий они предлагают регулярно измерять уровень кортизола, чтобы определить превентивные меры.

Ранее ученые из Университета Колорадо представили средство на основе бактерий Mycobacterium vaccae, которое ослабило воспалительные процессы, связанные со стрессом, в мозге лабораторных животных.

Напомним, ранее ученые выяснили, можно ли жить без мозга.