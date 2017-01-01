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Virgin Orbit провела испытание самолета с прикрепленной ракетой

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К Boeing 747 прикрепили ракету-носитель.
Полет самолета с ракетой
Полет самолета с ракетой
virginatlantic.com

Компания Virgin Orbit, входящая в состав Virgin Group, как известно, занимается разработкой специального Boeing 747, с которого в будущем надеется запускать ракету-носитель под названием LauncherOne. В конце лета этого года компания провела серию тестовых полетов самолета (его в компании называют Cosmic Girl), а в октябре показала аппарат с прикрепленной ракетой.

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Теперь же Virgin Orbit, как сообщает Ричард Бронсон, осуществила первый полет Cosmic Girl с установленной на специальном пилоне ракетой. В компании отмечают, что остались довольны тестовым полетом, что машина вела себя именно так, как ожидалось.

Virgin Orbit рассчитывает провести еще множество тестовых полетов: некоторые — с LauncherOne, некоторые — без ракеты. Важным следующим шагом станет "дроп-тест", при котором ракета будет выпущена, однако без запуска двигателей. Если все пройдет успешно, первый тестовый запуск LauncherOne с самолета Virgin Orbit планирует осуществить уже в следующем году.

Virgin Orbit испытала самолет с прикрепленной ракетой
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Напомним, в октябре ракету LauncherOne впервые испытали на самолете-носителе.

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Теги: Virgin Orbit, ракета, самолет, видео
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