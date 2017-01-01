Xiaomi купила производителя смартфонов Meitu

Смартфоны будут выходить под старым брендом.

Компания Xiaomi приобрела бизнес по выпуску селфи-смартфонов Meitu. Мобильники будут выходить под тем же названием, а вот инженерными вопросами, продвижением и продажами будет заведовать Xiaomi. Единственное, что останется за Meitu, так это разработка одноименного приложения, которое и будет активом бренда.

Читай также: Xiaomi заинтересовалась покупкой GoPro

С точки зрения Meitu, стратегическое партнерство позволит бренду продолжить "миссию, цель которой — вдохновлять людей на свободное выражение собственной красоты".

Как отмечает The Verge, компанию Meitu нельзя назвать крупным игроком рынка: за пять лет было продано всего 3,5 млн мобильных устройств. Компанию Xiaomi, в свою очередь, называют «идеальным партнером».

Напомним. ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила вспениватель молока.