Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Xiaomi купила производителя смартфонов Meitu

Комментариев: 0
Смартфоны будут выходить под старым брендом.
Смартфон Meitu
Смартфон Meitu
XiaomiToday

Компания Xiaomi приобрела бизнес по выпуску селфи-смартфонов Meitu. Мобильники будут выходить под тем же названием, а вот инженерными вопросами, продвижением и продажами будет заведовать Xiaomi. Единственное, что останется за Meitu, так это разработка одноименного приложения, которое и будет активом бренда.

Читай также: Xiaomi заинтересовалась покупкой GoPro

С точки зрения Meitu, стратегическое партнерство позволит бренду продолжить "миссию, цель которой — вдохновлять людей на свободное выражение собственной красоты".

Как отмечает The Verge, компанию Meitu нельзя назвать крупным игроком рынка: за пять лет было продано всего 3,5 млн мобильных устройств. Компанию Xiaomi, в свою очередь, называют «идеальным партнером».

Напомним. ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила вспениватель молока.

Поделись:
Теги: Xiaomi, Meitu, смартфоны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь