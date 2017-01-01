Xiaomi заинтересовалась покупкой GoPro

Акции GoPro подскочили из-за слухов о покупке.

Акции производителя экшн-камер GoPro подскочили в цене на 8,8% после публикации The Information, в которой говорится об интересе к американской компании со стороны китайского поставщика смартфонов и другой электронике Xiaomi, передает Bloomberg.

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Ссылаясь на информированные источники, издание сообщило, что Xiaomi может предложить за GoPro порядка 1 млрд долларов. Именно такую цену в 2010 году заплатила Hewlett Packard, покупая производителя электроники Palm, который, как и GoPro, испытывал финансовые затруднения.



Впрочем, источники оговорились, что хотя Xiaomi заинтересована в приобретении активов GoPro, переплачивать за них компания не намерена. Также инсайдеры заявили, что китайский производитель дронов DJI, ранее объявивший о возможности стратегических партнерств, не собирается покупать GoPro.



В январе 2018 года глава GoPro Ник Вудман (Nick Woodman) заявил, что открыт для предложений о покупке. По информации агентства CNBC, тогда же компания наняла специалистов инвестбанка JPMorgan Chase & Co. для консультаций по поводу возможной продажи.



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Рыночная капитализация GoPro, некогда превышавшая 10 млрд долларов, теперь упала до 761 млн долларов на фоне просевших котировок. По данным Market Watch, акции GoPro за последние 12 месяцев подешевели на 41%.



После новостей о возможной покупки Xiaomi ценные бумаги GoPro подорожали до 5,3 доллара, что стало самым значительным скачком курса с 14 февраля 2018 года. Позднее цена скорректировалась на отметке 5,16 доллара, отмечает Bloomberg.



Между тем, колумнист агентства Тим Калпен (Tim Culpan) считает удачным для GoPro сценарием ее объединение с кем-то из производителей электроники. Выгодна сделки и Xiaomi, которая готовится к выводу своих акций на биржу. Предполагаемая сумма сделки в 1 млрд долларов не пробьет брешь в бюджете Xiaomi, зато появление в активе китайской компании престижного американского бренда будет способствовать повышению репутации в глазах инвесторов, отмечает эксперт.



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Покупка GoPro не только откроет Xiaomi доступ на высокоприбыльный американский рынок, но и добавит международные каналы дистрибуции. GoPro реализует свои товары в 30 тысячах магазинов в 100 странах мира, что весьма кстати для Xiaomi, которая работает над расширением географии продаж.



Вместе с тем, специалист высказал опасения, что идея подобной сделки может не найти поддержки у американских регуляторов в условиях набирающей обороты торговой войны между США и КНР.