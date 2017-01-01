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И до кухни добрались: Xiaomi выпустила вспениватель молока

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Чего только не выпускает китайская компания.
Вспениватель молока от Xiaomi
Вспениватель молока от Xiaomi
Gizchina.com

Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент своих бытовых устройств, представив вспениватель для молока Xiaomi Milk Steamer.

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Устройства подобного типа также называют капучинаторами или пенообразователями. Они служат для того, чтобы быстро взболтать молоко и сделать из него пенку для горячих кофейных напитков.

Двигатель устройства вращается со скоростью 5500 оборотов в минуту. Xiaomi Milk Steamer имеет три режима работы, максимальный объем молока при создании пенки составляет 150 мл, при нагреве молока — 250 мл.

Чаша вспенивателя изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 316.

Цена устройства составляет 43 доллара.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила наручники для детей за 8 долларов.

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Теги: Xiaomi, молоко, кухня
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Источник: Gizchina

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