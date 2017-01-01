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Черную дыру в центре Млечного Пути воссоздали в виртуальной реальности

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Черная дыра находится в центре галактики.
Черная дыра
Черная дыра
Скриншот видео

Ученые из Университета Неймегена имени Радбуда (Нидерланды) и Университета имени Гете (Германия) впервые визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики.

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Подробно исследование описано в журнале Computational Astrophysics and Cosmology, а коротко о нем рассказываетпортал Phys.org. Ученые использовали последние астрофизические модели Стрельца A* чтобы создать серию изображений.

Затем их использовали для создания симуляции. Черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути, впервые представили в виртуальной реальности. Ее можно рассматривать с любой стороны.

Авторы считают, что симуляция может быть полезна при изучении черных дыр. Кроме того, проект поможет привлечь внимание широкой общественности, включая детей, к астрофизике.

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Симуляция создает одно из самых реалистичных изображений. Она позволит узнать больше о том, как ведут себя черные дыры, и буквально совершить путешествие в черную дыру.

“У всех нас в голове сформировался определенный образ черной дыры, - говорит профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда. - Но наука прогрессирует, и теперь мы можем создавать гораздо более точные визуализации. Оказалось, что черные дыры выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли“.

Черную дыру в центре Млечного Пути воссоздали в виртуаль...
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Напомним, ранее сообщалось, что астрономы получили первый снимок структуры возле черной дыры

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Теги: черная дыра, видео
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