Илон Маск заявил о завершении первого туннеля под Лос-Анджелесом

Компания The Boring Company проложила первый туннель для скоростного транспорта.

Илон Маск, глава The Boring Company, сообщил в Twitter, что проходка первого тоннеля компании завершена. Речь идет о тоннеле под Лос-Анджелесом, штат Калифорния, США: в прошлом месяце сообщалось, что данный тоннель уже почти готов и откроется 10 декабря (отмечалось, что в первый день после церемонии открытия желающим будут предоставляться бесплатные поездки).

Маск опубликовал небольшое видео, демонстрирующее вращающийся ротор тоннелепроходческой машины "Годо" (Godot).

"Boring Company только что прорвалась на другую сторону!", — написал предприниматель в соцсети.

Илон Маск заявил о завершении первого туннеля под Лос-Ан... 0:00 / 00:11

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The Boring Company, как известно, занимается несколькими проектами. К примеру, этим летом компания получила разрешение на строительство системы тоннелей для соединения центра Чикаго с аэропортом О’Хара, а также объявила, что планирует построить тоннель к бейсбольному стадиону Доджер-стэдиум в Лос-Анджелесе.

Компания Илона Маска, как стало известно весной, будет в первую очередь заниматься общественным транспортом, а лишь затем — перевозкой автомобилей. На данный момент концепция The Boring Company предполагает скоростную транспортную систему, соединяющую тысячи отдельных станций (размером с парковочное место) и осуществляющую точечную доставку пассажиров: специальные шаттлы будут на лифтах опускаться в тоннели и перемещаться по ним со скоростью около 200 километров в час.

Напомним, ранее Илон Маск показал туннель Hyperloop.