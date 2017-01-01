Видео появилось в Твиттере Илона Маска.

Компания Boring Company Илона Маска продолжает постройку тестового участка подземного туннеля. В новом 30-секундном ролике, который появился в Твиттере бизнесмена, демонстрируется около двух миль дороги (примерно 3,2 км). Илон Маск назвал подземный туннель "волнующе длинным".

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Согласно замыслу Маска, туннели будут представлять собой скоростные дороги, по которым передвигаются автономные "тележки". Они смогут перевозить от 6 до 18 пассажиров на скорости от 200 до 250 км/ч.

Илон Маск показал туннель Hyperloop 0:00 / 00:34

Напомним, первый отрезок дороги, proof-of-concept длиной 4 км, должен открыться 10 декабря.