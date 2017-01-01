Видео дня: Мир наизнанку в Бразилии и ВИА ГРА – Я полюбила монстра

В тренды попали ТВ-шоу и музыкальный клип.

Ядовитая лягушка и традиции племени Шанинауа. Бразилия. Мир наизнанку

Читай также: Видео дня: Орел и Решка в Гуанчжоу и Кураторы

Дмитрий Комаров посетит известного бразильского исследователя Хосе Карлоса Мерелиса, который первым обнаружил неконтактное племя и едва не погиб при этой встрече. Ученый предложил телеведущему встретиться с племенем под названием Шанинауа, которое выжило и сумело до сих сохранить свою культуру. Шанинауа до сих пор практикует древние опасные ритуалы. В лучших традициях Мира наизнанку Дмитрий Комаров испытал на себе два из них.

ВИА ГРА – Я полюбила монстра

Сингл "Я полюбила монстра" группы Виа Гра написал Константин Меладзе.

Новый состав группы - Ульяна Синецкая, Ольга Меганская и Эрика Герцег – представили первую совместную песню.

Напомним, ранее в тренды попал запуск YouTube Music в Украине.