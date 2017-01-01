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Видео дня: Орел и Решка в Гуанчжоу и Кураторы

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В тренды YouTube попали ТВ-шоу.

Гуанчжоу. Орел и Решка. Перезагрузка-3 

Орел и Решка в гостях у города Гуанчжоу, Китай.

"Казалось, мы виделись совсем недавно, но он успел заметно подрасти! Все благодаря тому, что люди любят покупать китайские подделки, а этот город по праву называют мировой столицей подделок. Здесь мы еще раз убедились в экзотичности китайской кухни и экстремальности китайской медицины. Не смогли пропустить и одну из выдающихся достопримечательностей Гуанчжоу - парк развлечений Chimelong Paradise", - говорится в описании канала. 

КУРАТОРИ | 32 серія 

Второй сезон самого молодежного комедийного сериала Украины. Тебя ждут знакомые персонажи, которые так же будут влюбляться, попадать в передряги и выпутываться из них, а главное - получать кайф от учебы и жизни.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Житомире и Можно ли стереть память.

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Теги: видео, тренды YouTube, Орел и Решка. Перезагрузка
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