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Видео дня: Ревизор в Житомире и Можно ли стереть память

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В трендах - ТВ-шоу и научное видео.

Ревизор c Тищенко. 9 сезон - Житомир

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Ревизор в Житомире посетил паб Ланселот, отель Ялинка, ресторан Барбарис, салон красоты Steffany, фастфуд Час поїсти и ресторан Фамилия.

Особенностью 9-го сезона Ревизор с Тищенко станут спецпроверки. Так, теперь ревизии состоятся в общественных местах, на инфраструктурных объектах и в зонах для развлечений, пользующихся спросом у населения. От катка до автозаправок и проверки качества наших дорог!

Можно ли стереть память? 

Возможно ли повлиять на воспоминания, записать ложные или вообще стереть их? На эти вопросы отвечает канал ТОПЛЕС.

Видео за один день набрало более 700 тысяч просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали лайфхаки и самые крутые барберы в мире.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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