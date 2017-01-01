Видео дня: Ревизор в Житомире и Можно ли стереть память

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Ревизор c Тищенко. 9 сезон - Житомир

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Ревизор в Житомире посетил паб Ланселот, отель Ялинка, ресторан Барбарис, салон красоты Steffany, фастфуд Час поїсти и ресторан Фамилия.

Особенностью 9-го сезона Ревизор с Тищенко станут спецпроверки. Так, теперь ревизии состоятся в общественных местах, на инфраструктурных объектах и в зонах для развлечений, пользующихся спросом у населения. От катка до автозаправок и проверки качества наших дорог!

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