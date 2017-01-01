Видео дня: Запуск YouTube Music в Украине

В тренд попали спецклипы, которые приурочили к открытию сервиса YouTube Music.

Время и Стекло & ND Production - Песня про лицо

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Группа “Время и Стекло” и Андрей Немодрук из ND Production устроили драйвовую вечеринку в одесском трамвае под свежий хит “Песня про лицо”.

Премьера клипа была посвящена запуску YouTube Music - новому музыкальному сервису, в котором есть абсолютно все: официальные дискографии, музыкальные видео, плейлисты и “радио” исполнителей. YouTube Music вы найдете уникальный контент, которого больше нет нигде: живые выступления, ремиксы и многочисленные каверы.

Христина Соловій & YanGo — Шкідлива звичка

Еще один клип к запуску YouTube Music представила Кристина Соловей.

Кристина Соловей и Ян Гордиенко оказались рядом в львовском трамвае, а лейтмотивом поездки и навеянных ею воспоминаний стала новая песня Кристины "Вредная привычка".

Напомним, днем ранее в тренды попали Обмен женами и Ревизор в Чернигове.