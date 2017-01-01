Видео дня: Обмен женами и Ревизор в Чернигове

В тренды попали ТВ-шоу.

Украина - Бразилия. Нетрадиционный обмен. Обмен женами

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В Украине живут мама Татьяна, папа Александр и двое их детей. Семья бразильцев - представители сексуальных меньшинств. Педро и Жандерсон имеют трех детей, о которых очень заботятся. В Украину отправился дантист Жандерсон. Украинская семья живет менее богато, чем он и Педро, но мужчину это не смутило. Он хотел скорее познакомиться с детьми. Папа Александр был откровенно шокирован, увидев в доме мужчину, а вот сын и дочь отреагировали вполне спокойно. Смогут ли семьи принять взгляды и правила временных вторых половинок?

Ревизор c Тищенко. 9 сезон - Чернигов

Ревизор в Чернигове проверил заведение Українське підпілля, загородный комплекс ShishkiNN, Кинотеатр MULTIPLEX, ресторан Сенатор, салон красоты Неферtiti и ресторан RiverSide.

Напомним, днем ранее в тренды попали последний концерт Марины Поплавской и Время и Стекло.