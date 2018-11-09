Видео дня: Последний концерт Марины Поплавской и Время и Стекло

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Дизель Шоу – 52 – ПОЛНЫЙ ВЫПУСК - Марина Поплавская: последний концерт актрисы от 09.11.2018

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52 выпуск Дизель шоу включает в себя такие номера: марафон толстосумов: кто доживет до финиша – 40-летний девственник и проститутка – свадьба неизбежна – Песня про йогу – Пицца из долларов: жадный судья дает взятку НАБУ– ТИТАНИК и МАТРИЦА: как снять кино в Украине – Отцы и дети: как построить страну мечты.

Время и Стекло - Песня про лицо

Это не полноценный клип, а аудио со словами песен. Увидеть Додо и Позитива не получится, но можно подпевать.

Напомним, днем ранее в тренды попали бой Усик-Беллью и Четыре Стихии - Лига смеха.