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Видео дня: Последний концерт Марины Поплавской и Время и Стекло

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В трендах - телеконцерт и премьера песни.

Дизель Шоу – 52 – ПОЛНЫЙ ВЫПУСК - Марина Поплавская: последний концерт актрисы от 09.11.2018

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52 выпуск Дизель шоу включает в себя такие номера: марафон толстосумов: кто доживет до финиша – 40-летний девственник и проститутка – свадьба неизбежна – Песня про йогу – Пицца из долларов: жадный судья дает взятку НАБУ– ТИТАНИК и МАТРИЦА: как снять кино в Украине – Отцы и дети: как построить страну мечты. 

Время и Стекло - Песня про лицо

Это не полноценный клип, а аудио со словами песен. Увидеть Додо и Позитива не получится, но можно подпевать.

Напомним, днем ранее в тренды попали бой Усик-Беллью и Четыре Стихии - Лига смеха.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube, Марина Поплавская
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