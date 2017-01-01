Видео дня: MONATIK - Зашивает душу и Антитіла - Lego

В пятницу в трендах YouTube – музыка.

MONATIK - Зашивает душу

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На канале артиста Monatikа появился клип на сингл “Зашивает душу”.

Режиссером выступила Tanu Muino.

Клип за один день набрал более миллиона просмотров.

Антитіла - Lego

Антитела презентовали видеоработу на песню «LEGO», главного саундтрека к новому фильму студии «Квартал 95» «Я, ты, он, она», который выйдет в прокат накануне Нового 2019 года.

Напомним, днем ранее в тренды попали Halloween с Машей и зубы вампира.