Видео дня: MONATIK - Зашивает душу и Антитіла - Lego
В пятницу в трендах YouTube – музыка.
MONATIK - Зашивает душу
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На канале артиста Monatikа появился клип на сингл “Зашивает душу”.
Режиссером выступила Tanu Muino.
Клип за один день набрал более миллиона просмотров.
Антитіла - Lego
Антитела презентовали видеоработу на песню «LEGO», главного саундтрека к новому фильму студии «Квартал 95» «Я, ты, он, она», который выйдет в прокат накануне Нового 2019 года.
Напомним, днем ранее в тренды попали Halloween с Машей и зубы вампира.
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