Видео дня: Halloween с Машей и зубы вампира
В трендах YouTube - Хэллоуин.
Маша и Медведь - Halloween с Машей!
Читай также: Видео дня: Живой мегалодон и Пасть крокодила
К Хэллоуину на канале Маша и Медведь появился большой ролик с самыми страшными сериями мультфильма "Маша и Медведь".
Всего за день ролик набрал почти 1,5 млн просмотров.
Зубы Вампира из Галлия против Зубов из Сахара
Читай также: Видео дня: Звонок от Момо и ливень во Львове
Что если сделать зубы вампира из галлия и сахара?
Получатся довольно хрупкие челюсти. Особенно учитывая, что галлий очень легко плавится даже в руках.
Напомним, днем ранее в тренды попали клип Мота - По Буквам и Ревизор в Умани.
Полная версия правил