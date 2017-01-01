Видео дня: Halloween с Машей и зубы вампира

В трендах YouTube - Хэллоуин.

Маша и Медведь - Halloween с Машей!

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К Хэллоуину на канале Маша и Медведь появился большой ролик с самыми страшными сериями мультфильма "Маша и Медведь".

Всего за день ролик набрал почти 1,5 млн просмотров.

Зубы Вампира из Галлия против Зубов из Сахара

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Что если сделать зубы вампира из галлия и сахара?

Получатся довольно хрупкие челюсти. Особенно учитывая, что галлий очень легко плавится даже в руках.

Напомним, днем ранее в тренды попали клип Мота - По Буквам и Ревизор в Умани.