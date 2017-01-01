Видео дня: Прощание с Мариной Поплавской
Понедельник начинается с грустных видео.
Актриса Дизель-шоу Марина Поплавская погибла в ДТП
Дизель-шоу уже попадали в тренды YouTube, но только как юмористические видео. На этот раз повод грустный.
В автокатастрофе погибла актриса Дизель-шоу Марина Поплавская. Автобус с актерами команды возвращался из Львова и не разминулся с грузовиком. Еще двое актеров в больнице - это Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Угрозы их жизни нет.
Прощание с Мариной Поплавской
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В воскресенье, 21 октября, в Октябрьском дворце, состоялась церемония прощания с актрисой Dizel Show Мариной Поплавской.
Звезды и жители Киева почтили память актрисы.
Напомним, ранее в тренды попали 15 фокусов и хамелеон челлендж.
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