Видео дня: Прощание с Мариной Поплавской

Понедельник начинается с грустных видео.

Актриса Дизель-шоу Марина Поплавская погибла в ДТП

Дизель-шоу уже попадали в тренды YouTube, но только как юмористические видео. На этот раз повод грустный.

В автокатастрофе погибла актриса Дизель-шоу Марина Поплавская. Автобус с актерами команды возвращался из Львова и не разминулся с грузовиком. Еще двое актеров в больнице - это Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Угрозы их жизни нет.

Прощание с Мариной Поплавской

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В воскресенье, 21 октября, в Октябрьском дворце, состоялась церемония прощания с актрисой Dizel Show Мариной Поплавской.

Звезды и жители Киева почтили память актрисы.

Напомним, ранее в тренды попали 15 фокусов и хамелеон челлендж.