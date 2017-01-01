В Windows появится светлая тема

Новая функция появится в одном из обновлений.

Сегодня стало известно о планах американского гиганта Microsoft выпустить светлую тему оформления для операционной системы Windows 10. Добавлена она будет с последующим масштабным обновлением ОС. На данный момент тема доступна для участников программы Insider.

Светлая тема overclockers.ru

Читай также: Обновление Windows приводит к сбою в работе компьютеров

Сообщается, что внедренные изменения коснутся всех компонентов интерфейса, в том числе меню Пуск и панели задач. Кроме того, разработчики Microsoft планируют освежить и перечень стандартных обоев для системы.

The Verge сообщает, что предстоящий масштабный апдейт операционной системы должен добавить улучшенные Записки, а также привнесет ряд прочих обновлений, среди которых продвинутые инструменты для печати и устранение проблемы произвольных перезагрузок системы после установки апдейтов.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление October Windows Update вновь стало доступно для загрузки.