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В Windows появится светлая тема

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Новая функция появится в одном из обновлений.
Появится переключение между темами
Появится переключение между темами
overclockers.ru

Сегодня стало известно о планах американского гиганта Microsoft выпустить светлую тему оформления для операционной системы Windows 10. Добавлена она будет с последующим масштабным обновлением ОС. На данный момент тема доступна для участников программы Insider.

Светлая тема
Светлая тема
overclockers.ru

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Сообщается, что внедренные изменения коснутся всех компонентов интерфейса, в том числе меню Пуск и панели задач. Кроме того, разработчики Microsoft планируют освежить и перечень стандартных обоев для системы.

The Verge сообщает, что предстоящий масштабный апдейт операционной системы должен добавить улучшенные Записки, а также привнесет ряд прочих обновлений, среди которых продвинутые инструменты для печати и устранение проблемы произвольных перезагрузок системы после установки апдейтов.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление October Windows Update вновь стало доступно для загрузки.

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Теги: обновление, Windows 10, Microsoft
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