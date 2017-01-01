Google закроет подразделение двуногих роботов
Alphabet, материнская компания Google, закроет подразделение по разработке двуногих роботов Schaft. Об этом со ссылкой на представителей компании пишет Nikkei.
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Google купила стартап Schaft, основанный исследователями Токийского университета, в 2013 году. Компания занималась разработкой роботов, которые должны были помогать спасать жизни на местах катастроф.
Shaft вместе с другим производителем роботов Boston Dynamics должна была перейти к японскому SoftBank в 2017 году. По данным TechCrunch, какие-то из условий сделки между Alphabet и SoftBank не были выполнены, поэтому Schaft остался у американской компании.
После закрытия подразделения Alphabet поможет сотрудникам найти работу внутри компании или за её пределами, пообещали в холдинге. Число работников Schaft в компании не раскрыли.
Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает свой почтовый сервис.
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