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Google закроет подразделение двуногих роботов

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Отдел по разработке роботов Schaft закроют.
Google закроет целое подразделение
Google закроет целое подразделение
nikkei.com

Alphabet, материнская компания Google, закроет подразделение по разработке двуногих роботов Schaft. Об этом со ссылкой на представителей компании пишет Nikkei.

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Google купила стартап Schaft, основанный исследователями Токийского университета, в 2013 году. Компания занималась разработкой роботов, которые должны были помогать спасать жизни на местах катастроф.

Shaft вместе с другим производителем роботов Boston Dynamics должна была перейти к японскому SoftBank в 2017 году. По данным TechCrunch, какие-то из условий сделки между Alphabet и SoftBank не были выполнены, поэтому Schaft остался у американской компании.

После закрытия подразделения Alphabet поможет сотрудникам найти работу внутри компании или за её пределами, пообещали в холдинге. Число работников Schaft в компании не раскрыли.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает свой почтовый сервис.

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Теги: Google, роботы
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Источник: asia.nikkei.com

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