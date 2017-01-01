Официальный анонс стоит ждать в 2019 году.

Компания LG традиционно сильно выступает на североамериканской выставке CES, традиционно проходящей в начале января в Лас-Вегасе. Вот и на этот раз на мероприятии ожидается немалое количество новинок, в числе которых окажется и телевизор OLED, скручивающийся в трубочку.

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Строго говоря, никакой новации в этом нет — концепт подобного ТВ LG уже демонстрировала на выставке CES 2018 в январе текущего года. Но на CES 2019, как пишет источник, фирма покажет коммерческий вариант устройства и наверняка огласит стоимость. Причем с большой долей вероятности можно говорить не об одной модели, а о целой линейке — с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюймов.

Одновременно источник, которому удалось ознакомиться с внутренними документами LG, подтверждает премьерный показ на выставке смартфона со сгибающимся экраном.

LG показала первый скручивающийся в трубочку телевизор 0:00 / 01:38

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае был выпущен первый в мире сгибающийся планшет.