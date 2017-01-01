Переключиться на мобильную версию
Тренды:

LG показала первый скручивающийся в трубочку телевизор

Комментариев: 0
Официальный анонс стоит ждать в 2019 году.
Гибкий телевизор
Гибкий телевизор
engadget.com

Компания LG традиционно сильно выступает на североамериканской выставке CES, традиционно проходящей в начале января в Лас-Вегасе. Вот и на этот раз на мероприятии ожидается немалое количество новинок, в числе которых окажется и телевизор OLED, скручивающийся в трубочку.

Читай также: Скоро в продаже появятся телефоны с гибким экраном

Строго говоря, никакой новации в этом нет — концепт подобного ТВ LG уже демонстрировала на выставке CES 2018 в январе текущего года. Но на CES 2019, как пишет источник, фирма покажет коммерческий вариант устройства и наверняка огласит стоимость. Причем с большой долей вероятности можно говорить не об одной модели, а о целой линейке — с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюймов.

Одновременно источник, которому удалось ознакомиться с внутренними документами LG, подтверждает премьерный показ на выставке смартфона со сгибающимся экраном.

LG показала первый скручивающийся в трубочку телевизор
0:00 / 01:38

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае был выпущен первый в мире сгибающийся планшет.

Поделись:
Теги: телевизор, гибкий экран
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: engadget.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь