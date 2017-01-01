Выпущен первый в мире сгибающийся планшет
Состоялась официальная презентация сгибающегося планшета, которая прошла в Пекинском национальном конференц-центре.
Компания Rouyu Technology представила первый в мире складной смартфон, который носит название FlexPai. Новинка имеет 7,8-дюймовый экран, созданный по технологии AMOLED.
В нем установлен процессор Snapdragon восьмой серии с возможностью поддержки сетей пятого поколения.
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Длительное время новинка проходила испытания, а дисплей прошел тестирование на изгиб не менее 200 тысяч раз.
Как сообщили в компании, в дисплее есть более 20 млн светодиодов, а также применили около 100 видов многослойных тонкопленочных материалов.
Работает FlexPai под управлением water OS и он появится на рынке уже 1 ноября. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах с разным объёмом памяти.
Так, модификация 6/128 ГБ получила ценник 1291 доллар, за версию 8/256 ГБ компания просит 1433 долларов, а самый дорогой вариант оценен в 1864 доллара за вариант 8/512 ГБ.
Напомним, ранее сообщалось, что LG готовит к выходу сгибающийся планшет.
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