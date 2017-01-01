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Выпущен первый в мире сгибающийся планшет

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Планшет показали вживую.
FlexPai
FlexPai
gizmochina.com

Состоялась официальная презентация сгибающегося планшета, которая прошла в Пекинском национальном конференц-центре.

Компания Rouyu Technology представила первый в мире складной смартфон, который носит название FlexPai. Новинка имеет 7,8-дюймовый экран, созданный по технологии AMOLED.

В нем установлен процессор Snapdragon восьмой серии с возможностью поддержки сетей пятого поколения.

FlexPai
FlexPai
gizmochina.com

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Длительное время новинка проходила испытания, а дисплей прошел тестирование на изгиб не менее 200 тысяч раз.

Как сообщили в компании, в дисплее есть более 20 млн светодиодов, а также применили около 100 видов многослойных тонкопленочных материалов.

gizmochina.com

Работает FlexPai под управлением water OS и он появится на рынке уже 1 ноября. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах с разным объёмом памяти.

Так, модификация 6/128 ГБ получила ценник 1291 доллар, за версию 8/256 ГБ компания просит 1433 долларов, а самый дорогой вариант оценен в 1864 доллара за вариант 8/512 ГБ.

gizmochina.com

 

Выпущен первый в мире сгибающийся планшет
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Напомним, ранее сообщалось, что LG готовит к выходу сгибающийся планшет.

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Теги: планшет, сгибающийся планшет, Китай
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