Умер создатель Бурана

На 90-м году жизни скончался Вахтанг Вачнадзе, разработчик космической техники.

Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе родился 1929 года в городе Бобруйске Белорусской ССР, в Тбилиси закончил среднюю школу, в 1953 году окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер механик".

Еще во время практики молодой студент обратил на себя внимание Сергея Королева и был принят на работу в ОКБ-1 в 1953 году — позднее они стали хорошими приятелями и дружили семьями.

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За работу над системой противовоздушной обороны столицы 27-летний Вачнадзе получил первую награду - «Знак Почета». Затем были межконтинентальная ракета Р-7, с которой началась космическая, самая главная часть биографии инженера, которой он посвятил всю свою жизнь.

"Очень хорошо помню первый полет. Ночь, ракета уходит ввысь. Отлично видны все пять работающих блока. И вдруг один боковой блок от "пакета" начал отваливаться... Взрыв. Второй пуск - ракета взорвалась недалеко от старта. Разбила железную дорогу: рельсы в бараний рог были согнуты. Но, слава богу, никаких жертв", — вспоминал Вачнадзе первые запуски "семерки".

За участие в запуске первого искусственного спутника Земли Вачнадзе был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Уже в 27 лет Вачнадзе возглавил по личному распоряжению Королева цех, в 45 лет — главк. За участие в запуске Луны-3, впервые давшей миру снимки обратной стороны Луны ему была присуждена Ленинская премия. В 1965 году стал главным инженером завода.

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В 1974 году Вачнадзе был назначен начальником 3-го Главного управления Министерства общего машиностроения. С 1977 по 1991 год — генеральным директор Научно-производственного объединения "Энергия".

По наградам Вахтанга Вачнадзе можно изучать историю отечественной космонавтики. Так, в 1989 году за участие в создание станции "Мир" - ему была вручена Государственная премия.

Среди его заслуг – разработка первых отечественных автоматических космических станций и спутников, пилотируемых кораблей «Восток», «Восход», «Союз», участие в лунных программах. Он участвовал в работе по программам орбитальных станций «Салют», «Мир», занимался разработкой космических разгонных блоков Д и ДМ, грузовых кораблей «Прогресс».

Наконец, Вачнадзе возглавлял работы по созданию многоразовой космической системы «Энергия-Буран», которую он считал главным делом жизни.

"Буран" начали разрабатывать в середине 70-х как ответ на создаваемую в то время в США систему Space Shuttle. Американский корабль мог доставлять и снимать с орбиты любой спутник, и в СССР опасались, что он может стать носителем ядерного оружия.

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"У нас изначально вопрос стоял иначе: сделать как минимум не хуже, чем у них, а желательно – лучше. Даже корабли у нас во многом различаются. По схеме основной двигатель и топливный бак у американцев были установлены на корабле, а подъем его осуществлялся двумя твердотопливными ускорителями, — рассказывал Вачнадзе. — "Буран" же выводился в космос на полноценном тяжелом носителе с тягой 105 тонн. "Энергия" оставалась вполне самостоятельной, способной при установке дополнительных боковых блоков выводить в космос любую коммерческую нагрузку".

Первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту – корабль совершил мягкую точную посадку на аэродроме на Байконуре.

"Мы были сверхсчастливыми. Сидели на Байконуре, когда опускался Буран, — вспоминал Вачнадзе первые минуты после приземления "челнока". — Вся жизнь прошла в таких счастливых минутах — когда ты борешься, работаешь круглые сутки и все получилось".

До 30-летия с момента старта "Бурана" один из его главных создателей не дожил всего три недели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что продают завод, на котором создавали Буран.