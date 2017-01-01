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Конец Бурана: В России продают космический завод

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Объявление о продаже появилось в Сети.
Завод, где создали Буран, продают
Завод, где создали Буран, продают
ParkSeason

На одном из сайтов появилось объявление о продаже Тушинского машиностроительного завода, на котором осуществлялось строительство кораблей многоразового использования Буран.

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Объявление было размещено 6 августа. Изначально завод хотели продать за 10,350 миллиарда рублей ($156,90 млн), однако позже снизили цену до 8,280 миллиардов ($124,31 млн). В объявлении указывается, что «объект реализуется в рамках ФЗ -127 "О несостоятельности (банкротстве)"».

В продажу входит все имущество завода (1744 позиции), в том числе и железнодорожный путь необщего пользования.

Банкротство ОАО "Тушинский машиностроительный завод" было признано в июне 2013 года. Временный управляющий завода тогда заявил, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно и оно не сможет погасить задолженность перед кредиторами. В 2015 году на складе завода произошел крупный пожар. В результате полностью выгорело и обрушилось складское помещение, где хранились ёмкости с машинным маслом.

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Тушинский машиностроительный завод был основан в 1932 году и был одним из крупнейших российских предприятий авиакосмической промышленности. На заводе выпускали как продукцию военного назначения, так и гражданского. В 1980—1990 годах (до 1993 года) на предприятии строили пилотируемые орбитальные корабли многоразового использования Буран.

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Теги: Буран, космический корабль, Россия
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