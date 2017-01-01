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Видео дня: Полюбэ от MOZGI и Маша и Медведь

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В трендах - музыка и мультфильм.

MOZGI - Полюбэ

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При просмотре клипа, главным героем которого стал Потап, зрителя ждут интерактивный музей музыки будущего, стенд "Голова Потапа", "Потапчик в стране MOZGI", музыкальный калейдоскоп Потапов и Позитивов, как дядя Вадя бороздит космос на ковре-самолете, Эд в образе Майли Сайрус, погоня в кукурузном тоннеле, Потап-блондинка и дедушка Позитив, Межгалактическая жевательная резинка, чучело Потапа, МOZGI-матрешка.

Маша и Медведь - Вот как бывает!

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Какому ребенку понравится жить по правилам: убирать за собой, учиться, вовремя делать уроки? Куда интереснее отправиться в веселое приключение с новыми друзьями.

Только вот чем может закончится такое заманчивое путешествие?  В новой серии Маша решает бросить прежнюю жизнь и пропадает! Найдёт ли ее Мишка? 

Напомним, днем ранее в тренды попало прощание с Мариной Поплавской.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, Mozgi - Полюбэ, Маша и медведь
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