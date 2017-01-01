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Тест: Угадайте гаджет из прошлого

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Догадаться о назначении некоторых предметов нелегко.
Узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в технике из прошлого
Узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в технике из прошлого
depositphotos.com

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Меняются времена - меняется быт и культура. Уже теперь в нашем мире много вещей из прошлого века, о существовании которых мы либо забыли, либо даже и подумать бы не могли. 

Угадайте, для чего были предназначены все эти устройства!

 

Ранее сообщалось о том, что LG готовит к выходу сгибающийся планшет. Гаджет будет иметь диагональ в 13 дюймов.

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Теги: тест, гаджет из прошлого, тест техно, тест бигмир
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