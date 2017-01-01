LG готовит к выходу сгибающийся планшет
Пока в индустрии говорят только о первых смартфонах со сгибающимися дисплеями, производители работают над самыми разными устройствами, которые смогут использовать преимущества новых технологий.
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В частности, следующим логичным шагом после смартфонов станет появление планшетов, экраны которых смогут сгибаться, что позволит существенно уменьшать размер планшета в нерабочем состоянии.
Так, корейские источники утверждают, что компания Lenovo уже готовит к выпуску такой планшет, а экран в нем будет изготавливаться южнокорейской компанией LG Display.
В разложенном состоянии диагональ дисплея составит 13 дюймов, а в сложенном она будет уменьшаться до 8-9 дюймов. На начальной стадии устройство будет выпущено на территории Китая.
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Источники добавляют, что пока Samsung пытается предложить свои гибкие дисплеи производителям смартфонов, LG пытается закрепиться на пока несуществующем рынке планшетов со сгибающимися экранами.
Одна из причин — сделать такой экран для планшетов проще, потому как смартфон пользователь за день берет в руки десятки или даже сотни раз, а частота использования планшета значительно ниже.
Кроме того, LG Display хочет поставлять ту же самую 13-дюймовую гибкую панель компаниям Dell и LG Electronics.
Напомним, ранее сообщалось, что Samsung патентует самостоятельно сгибающийся телевизор.
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