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LG готовит к выходу сгибающийся планшет

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Планшет будет иметь диагональ в 13 дюймов.
Сгибающийся дисплей LG
Сгибающийся дисплей LG
gsmarena.com

Пока в индустрии говорят только о первых смартфонах со сгибающимися дисплеями, производители работают над самыми разными устройствами, которые смогут использовать преимущества новых технологий.

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В частности, следующим логичным шагом после смартфонов станет появление планшетов, экраны которых смогут сгибаться, что позволит существенно уменьшать размер планшета в нерабочем состоянии.

Так, корейские источники утверждают, что компания Lenovo уже готовит к выпуску такой планшет, а экран в нем будет изготавливаться южнокорейской компанией LG Display.

В разложенном состоянии диагональ дисплея составит 13 дюймов, а в сложенном она будет уменьшаться до 8-9 дюймов. На начальной стадии устройство будет выпущено на территории Китая.

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Источники добавляют, что пока Samsung пытается предложить свои гибкие дисплеи производителям смартфонов, LG пытается закрепиться на пока несуществующем рынке планшетов со сгибающимися экранами.

Одна из причин — сделать такой экран для планшетов проще, потому как смартфон пользователь за день берет в руки десятки или даже сотни раз, а частота использования планшета значительно ниже.

Кроме того, LG Display хочет поставлять ту же самую 13-дюймовую гибкую панель компаниям Dell и LG Electronics.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung патентует самостоятельно сгибающийся телевизор.

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Теги: LG Electronics, планшет, сгибающийся планшет
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