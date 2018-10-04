День в истории: 4 октября - Первый искусственный спутник и Луна-3

В этот день, 4 октября, произошли такие события.

День защиты животных

День защиты животных freepik.com

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Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 1181/1182 — 1226), который считается покровителем животных. Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате.

Первый искусственный спутник

Спутник перед запуском wikipedia.org

4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. С этого момента человечество шагнуло в космическую эру.

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Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 см и весил 83,6 кг. Также он был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 м. для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км и перигее 288 км. На 315 секунде после старта ИСЗ отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь мир.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн км), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества.

Запуск Луны-3

Аппарат Луна-3 wikipedia.org

Космический аппарат был запущен 4 октября 1959 года ракетой-носителем Восток-Л и впервые в мире сфотографировал невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полета впервые в мире был на практике осуществлен гравитационный маневр.

Снимок обратной стороны Луны wikipedia.org

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После старта с космодрома Байконур космический аппарат Луна-3 вышел на сильно вытянутую эллиптическую орбиту искусственного спутника Земли с наклонением 75° и периодом обращения 22 300 мин и обогнул обратную сторону Луны по направлению с юга на север, пройдя на расстоянии 6200 км от её поверхности. Под действием гравитации Луны орбита аппарата изменилась; кроме того, поскольку Луна продолжала двигаться по своей орбите, изменилась и плоскость орбиты космического аппарата. Изменение орбиты было рассчитано так, чтобы аппарат при возвращении к Земле снова пролетел над Северным полушарием, где были расположены советские наблюдательные станции

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый успешный запуск ракеты и первую запись видеокассеты.