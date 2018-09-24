День в истории: Создание жвачки и первая презентация Android
Обнаружение Нептуна
В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле из Берлинской обсерватории, руководствуясь указаниями У.Леверье, обнаружил Нептун.
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Поскольку Нептун невидим с Земли невооруженным глазом, первые наблюдения Нептуна стали возможны только после изобретения телескопа. Считается, что еще Галилео Галилей наблюдал Нептун 28 декабря 1612 года и 29 января 1613 года. В обоих случаях Галилей принял планету за неподвижную звезду в соединении с Юпитером на ночном небе, и нет никаких свидетельств о том, что Галилей воспринял замеченный Нептун как новое, ранее неизвестное светило.
Английский астроном Джон Гершель в своем письме от 1846 года к В. Я. Струве отметил, что фактически наблюдал Нептун 14 июля 1830 года и, хотя его телескоп был достаточно мощным, чтобы рассмотреть диск Нептуна, он в то время ошибочно счел наблюдаемый объект звездой.
В 1847 году, уже после открытия Нептуна и расчёта характеристик его орбиты, американский астроном Сирс Уолкер из Военно-морской обсерватории США, исследуя архивные записи, обнаружил, что 8 и 10 мая 1795 года французским астрономом Лаландом из Парижской обсерватории наблюдалась звезда, находившаяся в том самом месте, где должен был находиться Нептун. Обнаружение этих записей о расположении Нептуна в 1795 году способствовало более точному расчёту его орбиты.
Первая жевательная резинка
В 1848 году американец Джон Кертис у себя дома произвел первую жевательную резинку.
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Первая в мире фабрика по производству жевательной резинки была основана в городе Бангор (штат Мэн, США). Джон Кертис налаживает промышленное производство жевательной резинки. На его фабрике всего четыре котла. В одном из хвойной смолы выпаривались примеси, в остальных готовилась масса для изделий с добавлением лёгких ароматизаторов.
Первые жевательные резинки носили названия «Белая гора», «Сливки с сахаром» и «Лакричник Лулу».
С этого момента история жевательной резинки развивается со стремительной скоростью. До этого времени производство жевательной резинки не было самостоятельной индустрией, а сама жевательная резинка не была коммерчески распространяемой частью ширпотреба. Благодаря конвейерному производству жевательная резинка превратилась в товар, а мода на жевание резинки распространилась из Америки по всему миру.
Презентация Android
В 2008 году состоялась презентация первой версии операционной системы Android. Но все началось раньше, когда в 2005 году корпорация Google купила компанию Android, Inc. за 130 миллионов долларов.
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5 ноября 2007 года компания официально объявила о создании Open Handset Alliance (OHA) и анонсировала открытую мобильную платформу Android, а 12 ноября 2007 года альянс представил первую версию пакета для разработчиков Android «Early Look» SDK и эмулятор Android.
23 сентября 2008 года в Нью-Йорке компании Google, HTC и оператор сотовой связи T-Mobile представили миру первый смартфон под управлением операционной системы Android — T-Mobile G1. Спустя месяц его можно было купить в США за 179 долларов с двухгодичным контрактом, а чуть позже его начали продавать в Европе под именем HTC G1 и без операторской привязки.
Напомним, днем ранее мы вспоминали защиту слонов и день рождения Фарадея.
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