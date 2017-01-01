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Все больше устройств переходит на Android 8

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Доля Android 6 снизилась.
Последние версии Android набирают больше поклонников
Последние версии Android набирают больше поклонников

Компания Google опубликовала очередную статистику по долям различных версий мобильной платформы Android. Показывается, сколько устройств на каких версиях заходят в магазин приложений Google Play. Статистика собиралась в течение 24 часов 23 июля и может иметь определённую погрешность.

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Прежде Google публиковала подобные данные ежемесячно, но на этот раз минуло два с половиной месяца. Прошлый доклад был опубликован 7 мая.

Основной рост случился у последней версии Android, а конкретно на Android 8.0. После 7 с лишним месяцев на рынке версия Android 8.1 так и не смогла набрать обороты. В сумме Android 8 имеет долю в 12,1% активных устройств за месяц до появления Android P.

У Android Nougat начался первый серьёзный спад. Android 7.1 пока растёт, но это компенсируется падением доли Android 7.0. Спад составил 1,7%.

Статистика за июль
Статистика за июль

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Старые версии Android вроде Lollipop, KitKat, Jelly Bean также продолжают терять пользователей. Gingerbread и Ice Cream Sandwich лишились ещё 0,1%, в целом же их состояние остаётся стабильно близким к нулю.

У Android P уже вышла версия-кандидат на финальный вариант. Кроме того, в этом году бета-версия доступна на смартфонах сторонних производителей. Несмотря на это, доля Android Pay пока не дотянула до 0,1%, чтобы попасть в эту статистику.

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Теги: Android, Android 8.0, Google
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