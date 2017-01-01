Все больше устройств переходит на Android 8

Доля Android 6 снизилась.

Компания Google опубликовала очередную статистику по долям различных версий мобильной платформы Android. Показывается, сколько устройств на каких версиях заходят в магазин приложений Google Play. Статистика собиралась в течение 24 часов 23 июля и может иметь определённую погрешность.

Читай также: Леденец на палочке: Google официально представил Android L

Прежде Google публиковала подобные данные ежемесячно, но на этот раз минуло два с половиной месяца. Прошлый доклад был опубликован 7 мая.

Основной рост случился у последней версии Android, а конкретно на Android 8.0. После 7 с лишним месяцев на рынке версия Android 8.1 так и не смогла набрать обороты. В сумме Android 8 имеет долю в 12,1% активных устройств за месяц до появления Android P.

У Android Nougat начался первый серьёзный спад. Android 7.1 пока растёт, но это компенсируется падением доли Android 7.0. Спад составил 1,7%.

Статистика за июль

Читай также: Фисташковое мороженое: Определено название новой версии Android

Старые версии Android вроде Lollipop, KitKat, Jelly Bean также продолжают терять пользователей. Gingerbread и Ice Cream Sandwich лишились ещё 0,1%, в целом же их состояние остаётся стабильно близким к нулю.

У Android P уже вышла версия-кандидат на финальный вариант. Кроме того, в этом году бета-версия доступна на смартфонах сторонних производителей. Несмотря на это, доля Android Pay пока не дотянула до 0,1%, чтобы попасть в эту статистику.