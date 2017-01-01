Ученые смогли получить данные пользователей Facebook через тест

Данные почти 3 млн пользователей удалось получить при помощи психологического теста.

Ученые Кембриджского университета, создавшие личностный тест myPersonality, хранили данные 3 млн пользователей Facebook в открытом доступе. Об этом пишет издание New Scientist.

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Приложением воспользовались более 6 млн человек, почти половина из них согласились делиться данными о своем профиле в Facebook с учеными. Исследователи собирали информацию о возрасте, поле, местоположении, обновлении статуса, ответы пользователей на вопросы теста и другие данные.

Вся информация хранилась на сайте, доступ к которому был защищён паролем. Однако в течение четырёх лет логин и пароль для доступа можно было найти на Github. Кроме того, персональные данные каждого пользователя помечались специальным идентификатором. Это позволяло легко идентифицировать личность каждого пользователя, отмечает издание.

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Для получения легального доступа к сайту пользователи должны были пройти проверку и присоединиться к авторам исследования. Всего доступ к данным получили около 280 человек из 150 компаний, в том числе Facebook, Google, Microsoft и Yahoo.

Facebook приостановила работу приложения myPersonality 7 апреля 2018. Компания начала проверять сервисы, собирающие персональные данные пользователей, после утечки информации о 87 млн пользователях. 14 мая в рамках этой проверки соцсеть остановила работу 200 приложений.