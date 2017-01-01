Huawei патентует игровые часы

Управлять часами можно при помощи ремешка.

В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) был обнаружен патент, который был зарегистрирован компанией Huawei в декабре прошлого года.

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В патенте описываются игровые умные часы, управлять которыми, в частности, можно будет при помощи ремешка и различных жестов. Часы будут распознавать легкие прикосновения, нажатия, смахивания, встряхивания, повороты и прочие действия. В зависимости от того, расположены часы горизонтально или вертикально, эти действия могут означать различные функции.

Huawei патентует смарт-часы

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В гоночной игре, например, одна часть ремешка может отвечать за рулевое управление, а вторая — за ускорение и торможение. На следующей иллюстрации видно, как ремешок можно быть использовать в играх типа Super Mario.

Кроме того, в различных приложениях ремешок можно будет задействовать для выбора текста, приближения изображения, спуска затвора камеры и так далее.