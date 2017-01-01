Huawei запатентовала складной смартфон

Патент появился на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) обнародовала патентную документацию Huawei на мобильное устройство с гибким экраном. Уже несколько компаний запатентовали собственные технологии, однако все они далеки от идеала, недавно к их числу присоединился производитель Huawei.

Как удалось выяснить корреспондентам CNET, бренду Huawei удалось удачно создавать и запатентовать настоящий складной смартфон. Соответствующий патент китайская компания получила 29 марта. Понятно, что в патентной заявке описан механизм работы аппарата.

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Там числится, что девайс будет владеть гибким дисплеем и будет складываться вдвое, напоминая книгу. Телефон может складываться и раскладываться по аналогии с книжкой, при этом экраном не во внутрь, а наружу.

Но патент не описывает работу устройства в сложенном состоянии, поэтому трудно понять, как будут обрабатываться объявления, будет ли у него внешний «светодиод» либо оповещения о времени либо уровне заряда аккумулятора. Говорить о надежности такой конструкции пока не приходится, но раз китайская компания захотела получить патент на такую разработку, то она, вероятно, не вызывает никаких вопросов по части долговечности.

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Не исключено, что уже осенью на выставке IFA 2018 будет показан новый серийный раскладной смартфон.

Стоит обозначить, что в 2018 году мы ждём еще показ серийного Самсунг Galaxy X. По некоторым данным этот раскладной смартфон уже показали на закрытом мероприятии еще с начала 2018 года.