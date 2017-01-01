Открыт новый вид взрывающихся муравьев

Новый вид найден на Борнео.

О "взрывающихся муравьях" ученые знают уже более столетия. Некоторые видны таких насекомых были задокументированы еще в первой половине XX века; для была даже создана особая видовая группа - Colobopsis cylindrica. Однако, как ни странно, с 1935 года не было описано ни одного нового вида таких муравьев — что, впрочем, изменилось благодаря новому исследованию.

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Международная группа ученых предприняла экспедицию на остров Борнео в Юго-Восточной Азии (остров разделен между тремя государствами - Индонезией, Малайзией и Брунеем). В результате исследования, опубликованного в журнале ZooKeys, было идентифицировано 15 различных видов "взрывающихся муравьев", включая один совершенно новый, ранее неизвестный науке. Об исследовании кратко сообщает портал Gizmodo.

Последний получил название Colobopsis explodens, и, кроме того, специалисты решили выбрать его в качестве модельного, референсного вида, то есть, его продолжат изучать более подробно. Рабочие муравьи данного вида убивали себя при появлении опасности, разбрызгивая секрет. Исследователи отмечают, что такое поведение свойственно только для рабочих муравьев; ученым при этом удалось обнаружить и другие, необычные касты - например, "привратников", которые с помощью большой, похожей на пробку головы могут заблокировать вход в гнездо.

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По словам авторов работы, этих необычных «взрывающихся муравьев» (и не только) предстоит исследовать в будущем. В частности, специалистам необходимо подробней изучить поведение таких насекомых, их химический профиль, микробиологию, анатомию и эволюцию.