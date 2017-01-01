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В США запатентовали золотой iPhone

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Смартфон пока не анонсирован официально.
Золотой iPhone
Золотой iPhone

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала новую версию флагманского смартфона Apple, пока не представленную производителем официально. Среди прочей документации на сайте FCC имеются живые фотографии iPhone X в золотистом цветовом исполнении.

Золотой iPhone
Золотой iPhone

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На данный момент iPhone X предлагается в серебристом и тёмно-сером цветовых исполнениях. Относительно засветившегося на FCC золотого варианта мнения расходятся.

По одной версии, такая расцветка как раз готовится Apple к выпуску. По другой — это отмененная вариация iPhone X, которая так и не поступит в продажу. В пользу последней говорит дата оригинальной подачи заявления на сертификацию FCC — в сентябре прошлого года, одновременно с двумя другими вариациями iPhone X.

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Теги: iPhone, патент, США
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