В США запатентовали золотой iPhone

Смартфон пока не анонсирован официально.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала новую версию флагманского смартфона Apple, пока не представленную производителем официально. Среди прочей документации на сайте FCC имеются живые фотографии iPhone X в золотистом цветовом исполнении.

Золотой iPhone

Читай также: Золотой iPhone X посвятили Путину

На данный момент iPhone X предлагается в серебристом и тёмно-сером цветовых исполнениях. Относительно засветившегося на FCC золотого варианта мнения расходятся.

По одной версии, такая расцветка как раз готовится Apple к выпуску. По другой — это отмененная вариация iPhone X, которая так и не поступит в продажу. В пользу последней говорит дата оригинальной подачи заявления на сертификацию FCC — в сентябре прошлого года, одновременно с двумя другими вариациями iPhone X.