Переключиться на мобильную версию
Тренды:

SpaceX создала корабль с щупальцами для ловли обтекателей ракет

Комментариев: 0
Илон Маск показал новый корабль и рассказал о водной платформе для ступеней.
Приземление ступеней Falcon Heavy
Приземление ступеней Falcon Heavy

Читай также: SpaceX вывела на орбиту секретный спутник Zuma

Илон Маск рассказал и о новой плавучей платформе, которая сейчас находится на стадии строительства. Как и первые две, названные Of Course I Still Love You и Just Read The Instructions, третья получит имя в честь одного из космических кораблей, описанных в романах Иэна Бэнкса. Если точнее, новая платформа называется A Shortfall of Gravitas.

 

Корабль для ловли обтекателей
Корабль для ловли обтекателей

Читай также: SpaceX запустила секретный корабль-убийцу

Кроме того, SpaceX уже построила специальное судно.

Оно предназначено для того, чтобы в прямом смысле ловить обтекатели полезной нагрузки, которые будут спускаться на парашютах. Между “ножками“ будет натянута сетка, которой и будут ловить элемент. Обтекатели стоят около 5 млн долларов, так что их возврат и повторное использование позволит ещё сильнее снизить стоимость запусков ракет Falcon.

Что касается ракеты Falcon Heavy, сейчас известно минимум о двух запусках, запланированных на этот год, но точных дат пока нет.

Поделись:
Теги: SpaceX, Илон Маск, корабль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь