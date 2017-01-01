SpaceX создала корабль с щупальцами для ловли обтекателей ракет

Илон Маск показал новый корабль и рассказал о водной платформе для ступеней.

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Илон Маск рассказал и о новой плавучей платформе, которая сейчас находится на стадии строительства. Как и первые две, названные Of Course I Still Love You и Just Read The Instructions, третья получит имя в честь одного из космических кораблей, описанных в романах Иэна Бэнкса. Если точнее, новая платформа называется A Shortfall of Gravitas.

Корабль для ловли обтекателей

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Кроме того, SpaceX уже построила специальное судно.

Оно предназначено для того, чтобы в прямом смысле ловить обтекатели полезной нагрузки, которые будут спускаться на парашютах. Между “ножками“ будет натянута сетка, которой и будут ловить элемент. Обтекатели стоят около 5 млн долларов, так что их возврат и повторное использование позволит ещё сильнее снизить стоимость запусков ракет Falcon.

Что касается ракеты Falcon Heavy, сейчас известно минимум о двух запусках, запланированных на этот год, но точных дат пока нет.