Заблокирован номер Лайф, МТС или Киевстар: Что делать

Как разблокировать свой номер телефона у оператора?

Почему вообще блокируется номер? Есть несколько причин: давно не пополняли счет, блокировка за мошеннические действия или многократно неправильно введен PIN-код.

Единственное, что если вы слишком долго не пользовались номером, возможно, этот номер уже отвязали от вас и перевыпустили с другой симкой. И тогда восстановить номер уже не получится.

Заблокирован номер Лайф

Как восстановить номер у оператора lifecell? Все просто — обратитесь в контактный центр или офис по обслуживанию абонентов.

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Чтобы номер точно восстановили, вам нужно иметь паспорт и документы от сим-карты, например, PUK на карточке, которую вы получили при покупке. Также, если вы зарегистрированы на сайте lifecell, свой PUK можно увидеть в кабинете абонента.

При обращении в контактный центр по номеру 5433 вы должны указать PUK и свои контактные данные. Оператор может дополнительно запросить информацию о последних входящих или исходящих звонках с вашего номера, или самый частый номер, по которому вы звонили.

То же самое произойдет, если вы обратитесь в офис обслуживания абонентов.

Также вам нужно пополнить счет, чтобы оплатить услугу восстановления. На счету должно быть минимум 100 грн.

Заблокирован номер МТС (Vodafone)

У оператора Vodafone, который раньше носил название МТС Украина, процедура восстановления номера также простая. Обратится можно как в офис, так и позвонить оператору.

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Вам понадобится паспорт и PUK.

Если вы хотите восстановить номер Vodafone через оператора — наберите с мобильного 222 (только для абонентов Vodafone) или по бесплатному номеру 0 800 400 222 с любого телефона.

Далее вы отвечаете на вопросы оператора. Не забудьте пополнить баланс, чтобы восстановление прошло успешно.

Заблокирован номер Киевстар

Оператор Киевстар может восстановить номер, который был заблокирован за неуплату, даже через год. Для этого достаточно пополнить счет на любую сумму, и тогда номер будет действовать еще год.

Если же прошло еще 30 дней от даты окончания срока действия, оператор Киевстар может полностью отключить ваш номер, и тогда восстановить его никак не получится.

Но в случае, если вы уже пополнили счет, но не знаете свой PIN, обратитесь в офис обслуживания абонентов. При себе иметь паспорт, идентификационный код и PUK. Вам также придется ответить на вопросы оператора о последних входящих и исходящих звонках.

Напомним, ранее мы рассказывали, как защитить телефон от прослушки.