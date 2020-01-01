Самый дешевый телефон в Украине 2021: Сколько стоит и что умеет

Как вы думаете, сколько стоит самый дешёвый телефон в мире? И что вообще это за телефон? Обычный кнопочный бабушкофон? Нет, это смартфон с сенсорным экраном.

Этот рекорд принадлежит индийскому смартфону Freedom 251, который стоит четыре доллара (113 грн).

Самый дешевый смартфон в мире pikabu

Правда, по такой цене вы его уже не найдете, так как еще в 2016 году их выпуск прекратился.

Тем не менее, и в Украине можно найти очень доступные смартфоны и кнопочные телефоны. Давайте узнаем, какой телефон самый дешёвый.

Самый дешевый кнопочный телефон

Astro A144

Самый доступный телефон с цветным экраном astro.ua

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Этот телефон можно назвать бабушкофоном, т. е., телефоном для пожилых. У него есть большие и заметные кнопки, имеется фонарик и у него громкий динамик, чтобы было слышно сигнал о входящих звонках.

Экран у Astro A144 имеет диагональ всего 1,77 дюйма, но он цветной. Также у телефона встроенный аудио/видео плеер, поддержка карт памяти microSD/SDHC (до 8 Гб), и съемный аккумулятор.

Телефон можно приобрести всего за 229 грн.

Nomi i144m Black

Самый доступный телефон с монохромным экраном nomi-electronics.com

Если вам не нужен цветной экран — можно присмотреться к этому кнопочному телефону. Он имеет монохромный дисплей QQVGA, который отображает текст довольно крупно.

Вдобавок, у телефона есть FM-радио и фонарик. Для обычного телефона более чем достаточно.

И заплатить за него придется от 209 до 270 грн, в зависимости от продавца.

Viaan V182 Black

Самый доступный телефон с камерой viaan

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Такой телефон, конечно, не будет снимать, как iPhone, но для того, чтобы пожилой человек быстро что-то снял, вполне достаточно.

Камера имеет матрицу всего на 0,8 Мп, может снимать видео, а отснятые ролики можно сохранять на карту памяти microSD.

Стоит такой телефон от 239 грн.

Самый дешевый смартфон

Archos 40 Neon

Смартфон с самым маленьким экраном archos.com

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Полноценный смартфон на Android 5.1 имеет 4-дюймовый экран. Идеальный выбор для тех, у кого небольшая рука. Например, смартфон может быть первым смартфоном вашего ребенка.

Смартфон работает на 4-хядерном процессоре, имеет 512 МБ основной и 8 ГБ встроенной памяти. При этом можно использовать карты памяти до 32 ГБ.

У Archos 40 Neon есть две камеры — основная на 5 МП и фронтальная на 2 МП.

Телефон также поддерживает две симки для 3G-связи, есть FM-радио, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. За все это просят всего 840 грн.

Bravis A512 Harmony Pro DS Black

Самый доступный смартфон с 4G bravis.ua

Если нужен смартфон для быстрой мобильной связи — присмотритесь к этому аппарату. Четырехъядерный смартфон на Android 8.1 имеет 2 ГБ основной и 16 встроенной памяти. Диагональ экрана — 5 дюймов.

Также у смартфона две камеры — основная на 8 МП и фронтальная на 5 МП. Несъемная батарея на 3200 мАч позволит телефону работать весь день.

Стоимость смартфона начинается от 1492 грн.

NUU A5L+

Самый доступный смартфон с NFC nuumobile.com

Нужен самый дешевый телефон с поддержкой бесконтактных платежей? Тогда это ваш выбор.

Работающий на Android 8 телефон с процессором из четырех ядер имеет NFC. Такой телефон можно выбрать ребенку или пожилому человеку, чтобы научить расплачиваться в магазине по терминалу на кассе.

Смартфон также дополнительно защищен сканером отпечатков пальцев, имеет GPS, Wi-Fi, две камеры на 8 и 2 МП, а также съемный аккумулятор на 2650 мАч.

И стоит такой смартфон всего от 1599 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Huawei выпустит самый дешевый 5G-телефон.