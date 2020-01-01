Как выжить в лесу: 50 лучших лайфхаков

Мы не особо задумываемся о навыках выживания в городе. Все происходит одним касанием экрана, и обычно наши основные потребности удовлетворяются с легкостью. Но что происходит, когда вы заблудились, оказались в затруднительном положении или получили травму далеко от цивилизации?

Знаете ли вы основные навыки, необходимые, чтобы оставаться в живых достаточно долго, чтобы добраться до безопасного места? Большинство людей не могут с уверенностью сказать, что они знают, как выжить в условиях дикой природы.

Многие люди даже верят в мифы о выживании, которые могут навредить им или убить их. Вот почему мы создали этот список из 50 самых важных советов по выживанию в дикой природе, которые могут означать разницу между жизнью и смертью.

Сохраняйте спокойствие

Главное - управлять своими эмоциями. Сохраняйте спокойствие и оцените свои ресурсы и насущные потребности выживания. Немного бояться - это нормально, но не позволяйте себе поддаваться паническому страху. Решимость - это выживание.

Сделайте убежище

В идеале вы взяли с собой брезент или другой предмет, который можно использовать как укрытие. Если нет, вам нужно что-то построить из имеющихся ресурсов. Само по себе навеса недостаточно, поэтому добавьте стены и изоляцию, заполнив зазоры между бревнами и палками более мелкими ветками, сосновыми иголками и листьями.

Соберите воду

Поиск воды - второй по важности приоритет выживания. Остерегайтесь стоячей воды, такой как озера или лужи, так как они могут быть полны патогенов и бактерий.

Лучше всего протекающий ручей или река, но даже это воду следует очищать перед употреблением. Прокипятите воду на огне или сделайте фильтр для воды.

Развести огонь

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Разожгите огонь с небольшого пучка трута из листьев, травы, маленьких веточек или хвои. Если повезет, у вас есть кремень и сталь или зажигалка. Если нет, импровизируйте: лупа из воды и прозрачного пластикового пакета, чтобы усилить солнечные лучи и разжечь огонь.

Держите огонь горящим

После того, как ваш огонь зажжен, убедитесь, что кислород может поступать свободно. Для этого сложите горючее в форме конуса вокруг горящего трута. Сначала добавьте более мелкие ветки и бревна и дайте им хорошо гореть, прежде чем добавлять более толстые бревна.

Навигация

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Важно научиться ориентироваться. Компас удобен, но есть и другие приемы, которые помогут вам ориентироваться.

Помните, что солнце встает на востоке и заходит на западе. Найдите Полярную звезду, используя созвездие Большой Медведицы - Полярная звезда находится на конце хвоста медведицы.

Носите два зеркала

Если спасатели летят, чтобы найти вас, используйте два зеркала, чтобы привлечь их внимание. Одно сигнальное зеркало не всегда надежно из-за разных углов падения солнца. Используйте второе зеркало, чтобы отразить свет от первого, чтобы вас было видно сверху.

Поймать мелкую дичь

Охота на крупных животных требует слишком много энергии, поэтому сосредоточьтесь на кроликах, белках и рыбе. Научитесь делать силки, чтобы поймать их, или сделайте копье из заостренных палочек.

Бонусный совет: используйте кости и кожу животного, чтобы сделать инструменты и небольшие мешочки, и не забудьте выбросить внутренности подальше от вашего местоположения, чтобы не привлекать хищных животных.

Создайте дымовой сигнал

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Дым от костра недостаточно, чтобы привлечь внимание спасателей. Сделайте дымовой сигнал из таких материалов, как сосновые и еловые листья, чтобы создать густой густой дым. Костер разводите на возвышенности, чтобы было лучше видно.

Сделайте фильтр для воды

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Большая часть воды в дикой природе должна быть профильтрована, чтобы удалить грязь, мусор и другие загрязнения. Возьмите пустую бутылку или емкость и проделайте в ней небольшие дырочки ножом или заостренной палкой.

Затем заполните бутылку на глубину до двух дюймов слоем крупного гравия, слоем крупного песка, небольшим количеством древесного угля из костра и слоем мелкого песка. Залейте воду, и по мере прохождения через каждый слой примеси будут отфильтровываться.

Сделайте ткань для угля

Возьмите любой небольшой кусок ткани и поместите его в металлический контейнер с крышкой. Поставьте емкость на огонь на пару минут. Если ткань потемнеет от огня, но все еще будет цела, вы успешно сделали обугленную ткань.

Обугленная ткань является идеальным средством для разжигания огня, потому что она улавливает небольшую искру, экономя ваше время и энергию.

Храните алюминиевую фольгу

Использование алюминиевой фольги в условиях выживания безгранично. Используйте его для изготовления посуды и кухонных принадлежностей или для защиты своего жилища от холода.

Вы можете использовать его как сухую поверхность, чтобы развести огонь. Чтобы сэкономить место, не берите с собой целый рулон. Просто сложите несколько больших листов и сложите их в рюкзак.

Дополнительные носки

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Носки можно использовать не только для того, чтобы держать ноги в тепле и сухости, но и для других целей. Из чистых носков можно сделать фильтр для воды, или вы можете использовать их на руках для дополнительного тепла.

Лечите волдыри

Волдыри могут быть болезненными и могут замедлить ваше движение. Чтобы предотвратить образование волдырей, заклейте пальцы ног изолентой, уменьшающей трение при ходьбе. Если у вас уже есть волдырь, проткните его дезинфицированной булавкой или иглой с любой стороны, чтобы слить жидкость, а затем накройте его.

Избегайте влаги

Хорошо иметь гидроизоляционный спрей, но если у вас его нет, убедитесь, что место для сна и огонь находятся на возвышении. Используйте гамак или бревна, чтобы оторваться от земли. Накройте укрытие сосновыми ветками, чтобы дождь стекал с укрытия.

Защита от животных

Если вы наткнулись на волка, не бегите и не притворяйтесь мертвым. Посмотрите животному в глаза и медленно отступите.

Найдите съедобные растения

Изучите заранее, какие растения съедобны, а какие могут вызвать рвоту или убить. Это требует изучения и практики, чтобы ознакомиться со съедобными растениями. Даже когда вы узнаете об этих растениях, никогда не ешьте их, если сомневаетесь. К распространенным съедобным растениям относятся рогоз, дикая трава, одуванчик и желуди.

Обработка небольших порезов

Каждый раз, когда ваша кожа повреждена, вы рискуете заразиться. Инфекция может обостриться и стать серьезной проблемой, поэтому важно как можно скорее лечить порезы. Никогда не промывайте рану грязной водой. Тщательно промойте рану только фильтрованной и очищенной водой и наложите на нее повязку из аптечки.

Позаботьтесь о гигиене

Есть некоторые правила гигиены, которыми можно в значительной степени пренебречь в долгосрочной ситуации выживания, но от других отказываться не следует. Чистота зубов предотвратит болезненные зубные инфекции.

Сделайте зубную щетку из бересты или просто протрите зубы тканью. Также старайтесь, чтобы участки соприкосновения кожи (например, подмышки, пах и между пальцами ног) были чистыми и сухими, чтобы предотвратить накопление бактерий и грибков.

Выучите узлы

Если вы никогда не учили морские узлы, выучите беседочный узел. Это тот узел, который тем туже затягивается, чем сильнее вы натягиваете.

Готовьте еду вдали от вашего убежища

Когда вы ловите маленькое животное для еды, обязательно снимите с него шкуру и выпотрошите его достаточно далеко от вашего костра и укрытия, а останки выбросьте еще дальше. Это не позволит хищным животным уловить запах добычи и посетить ваш кемпинг, чтобы поужинать самостоятельно.

Другие способы найти воду

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Дождь - самый очевидный способ собрать воду, но что, если дождя не будет? Также можно собирать воду с деревьев, которые “потеют“ от воды в течение дня.

Обвяжите ветви дерева полиэтиленовым пакетом и оставьте его там. Когда вы вернетесь к нему, вы найдете воду, которая сконденсировалась внутри мешка.

Не путешествуйте по ночам

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Путешествовать по лесу в темноте опасно. Большинство хищных животных ведут ночной образ жизни, а это значит, что они увидят вас задолго до того, как вы их увидите.

На местности есть опасности, которых вы тоже можете не увидеть ночью. Вы можете упасть со скалы или в яму, если не видите, куда идете.

Сон на высоте

Сон над землей сохранит вас в тепле и суше, в отличие от сна на земле. Сделайте гамак из брезента или прочного пончо или приподнимите место для сна, используя бревна.

Постройте эту кровать так же, как вы строите свое убежище: сначала толстые бревна, а затем заполните пустоты палками и листьями меньшего размера.

Носите дополнительные предметы

Вы никогда не знаете, когда какой-либо предмет снабжения может выйти из строя, поэтому всегда имейте при себе несколько вариантов для экстренного использования. Всегда имейте под рукой два или три варианта разжигания огня и гидроизоляции, запасной нож или пилу, несколько пончо или мешков для мусора и дополнительные мешки для воды.

Носите дезинфицирующее средство для рук

Дезинфицирующее средство для рук имеет множество применений в условиях выживания. Его можно использовать для лечения небольших ран, а из-за высокого содержания алкоголя он очень легко воспламеняется. Нанесите несколько капель на пучок трута или небольшую ткань и зажгите его, и ваш огонь мгновенно разгорится.

Носите изоленту

Вы слышали, что «клейкая лента все исправляет», и это верно как никогда в экстренных случаях. Вы можете использовать изоленту, чтобы усилить гидроизоляцию, укрепить упаковку с припасами, предотвратить образование волдырей, лечить травмы, ремонтировать предметы и помогать вам делать инструменты.

Используйте древесный уголь для очистки воды

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Как вы узнали из подсказки о том, как сделать фильтр для воды, древесный уголь полезен для очистки воды. Он обладает абсорбирующими свойствами, которые могут удалять загрязнения из воды озера или реки. Просто вытащите несколько кусков из огня, и уголь у вас всегда будет под рукой.

Держите веревку под рукой

Веревка пригодится для постройки укрытия, охоты и многих других вещей. Если у вас нет веревки в рюкзаке, вы можете сделать веревку, сплетая вместе мягкий ленточный материал, который находится под корой ивы.

Научитесь рыбалке на выживание

Если вы находитесь рядом с источником воды, рыбалка - самый удобный способ найти пропитание. Поскольку рыба плывет навстречу ветру, вы поймаете больше рыбы, если во время рыбалки бросите наживку против ветра. Это гарантирует, что приманка приземлится перед рыбой, а не позади нее.

Купите хороший рюкзак

Тактические рюкзаки изготовлены из прочного, атмосферостойкого материала, который защитит ваши припасы и сохранит их в порядке. Организовать сумку очень важно, чтобы вы могли быстро найти то, что вам нужно. Тактические рюкзаки имеют легкий вес, что позволяет экономить энергию.

Используйте свои часы для навигации

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Если у вас нет компаса, вы можете использовать часы для навигации. Направьте часовую стрелку на солнце и проведите две воображаемые линии между ним и точкой на 12 часах. Это создаст угол, а затем нарисует воображаемую прямую линию, разделяющую угол пополам. Поскольку солнце движется с востока на запад, линия, направленная от солнца, - это север.

Храните свой сотовый телефон

Даже если у вас нет сигнала, ваш мобильный телефон может быть полезен для выживания. В крайнем случае, вы можете разжечь огонь с помощью аккумулятора мобильного телефона. Найдите приложения для выживания, которые можно использовать в автономном режиме.

Используйте пончо

Носите в рюкзаке несколько дополнительных пончо. Используйте их не только для укрытия от дождя, но и для сбора дождевой воды, для защиты вашего укрытия от дождя или в качестве барьера между землей и вашей кроватью. Набейте их листьями для дополнительной изоляции, как импровизированный матрас.

Сигналы

Помимо световых или дымовых сигналов, вам следует изучить универсальный язык для общения со спасателями. Встаньте прямо и держите руки в форме буквы «Y», чтобы привлечь их внимание, когда они летают над головой.

Собирать смолу деревьев

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Смола сосны эффективна и как разжигатель огня, и как средство от насекомых, поэтому его хорошо собрать и иметь под рукой.

Держите хорошие инструменты

Вы можете потратить много энергии, пытаясь сделать инструменты из палочек и костей животных. Лучше всегда иметь инструменты под рукой. Хороший нож, многофункциональный инструмент, пила и лопата могут иметь большое значение для вашего выживания.

Окружи свой огонь камнями

Камни вокруг костра сохранят тепло еще долго после того, как огонь погаснет. Вы даже можете использовать маленькие горячие камни с огня, чтобы вскипятить воду. Просто бросьте горячий камень в металлическую емкость с водой, и камень доведет воду до кипения.

Не ешь снег

Это может показаться хорошим способом избежать обезвоживания, но снег состоит из большего количества воздуха, чем воды. Поедание снега стоит вашему организму больше энергии, чем питье воды. Всегда растапливайте снег и пейте его как воду, а не ешьте.

Упакуйте майларовое одеяло

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Эти одеяла выглядят не так уж и круто, но они сделаны из светоотражающего материала, который сохраняет тепло вашего тела. На морозе они могут спасти жизнь. В жару их можно использовать для отражения солнечных лучей от вашего укрытия.

Купите водонепроницаемые спички

Когда обычные спички намокают, их химический состав меняется, и они больше не зажигаются. Если вы упаковываете спички в поход, убедитесь, что они водонепроницаемые.

Научитесь предсказывать погоду

Глядя на солнце или луну, вы можете сказать, будет ли дождь. Ореол вокруг солнца или луны указывает на приближающийся дождь в течение 36 часов. Ореол создается светом, отражающимся от кристаллов льда в атмосфере.

Носите браслет выживания

Браслеты выживания из паракорда стали популярными среди любителей активного отдыха. Их можно использовать как веревку, чтобы укрыть или закрепить травмы.

Сделайте ваши инструменты видимыми

Покрасьте ручки инструментов ярко-оранжевой краской, чтобы они были видны. Вы не захотите тратить драгоценное время и энергию на поиски своих инструментов, если уроните их на землю.

Не переходи пороги реки

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Даже если вы хороший пловец, не рискуйте переходить через быструю реку. Вы можете попасть в сильный поток и утонуть. Даже если вы переживете переход, вы потратите слишком много энергии на это усилие.

​​Носите светящиеся палочки

Светящиеся палочки помогут спасателям найти вас ночью. Неестественный свет от светящейся палочки легко привлекает внимание. Привяжите их к своему рюкзаку или укрытию, чтобы помочь другим найти вашу позицию.

Рубить дрова без топора

Будьте осторожны с ломанием дров ногой, чтобы не сломать ее. Просто поместите деревянные части по диагонали между землей и деревом. Ударьте по дереву, используя баланс и силу.

Организуйте свой пакет

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Как упоминалось выше, держите свой рюкзак и припасы хорошо организованными, чтобы вы могли легко найти то, что вам нужно. Вы не хотите тратить время на поиски своих принадлежностей. Будьте особенно осторожны со своими спичками или зажигалкой, чтобы они всегда были под рукой.

Лекарственные растения

Боль и раздражение от укусов насекомых, диарея, боль в мышцах и суставах - распространенные недуги в дикой природе.

Знание того, какие растения помогут решить эти проблемы, поможет. Чай из коры ивы, древесный уголь, листья подорожника и сосна легко доступны и могут помочь в лечении этих проблем.

Сохраняйте хладнокровие в жару

Когда вы делаете укрытие в тени, полезно копать землю на несколько сантиметров, чтобы открыть более прохладную поверхность. Накройте убежище алюминиевой фольгой блестящей стороной наружу, чтобы отводить тепло от укрытия.

В условиях сильной жары смочите ткань мочой и обвяжите ею голову, чтобы не перегреться.

Напомним, ранее мы рассказывали 15 лайфхаков для мобильных телефонов на каждый день.