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Блогер год прожил в дикой природе

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У него не было инструментов и лекарств.
Блогер выходил раненую птицу
Блогер выходил раненую птицу
скриншот видео

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Чад Зубер провел год в полном одиночестве без инструментов, медикаментов и помощи от цивилизации. В коротком видео показано, как он строит хижину и печь из кирпичей, готовит различные блюда, в том числе ореховое печенье. Также он изготавливает спортивные снаряды, предметы быта, ухаживает за раненым птенцом и варит медовуху.

Напомним, ранее блогер провел 24 часа наедине с природой в Карпатах.

 

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Теги: выживание, эксперименты, видео
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    24.01.2019, 15:20
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