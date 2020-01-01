Новогодние гирлянды шторы, сосульки и конский хвост: Что выбрать

В магазинах и на рынках полно разных гирлянд для украшения как елки, так и дома. Как разобраться в огромном количестве названий, чем гирлянды отличаются друг от друга и как определить внешний вид гирлянды по названию?

Новый год прочно ассоциируется с гирляндами на елках или на окнах наших домов. Но что нужно знать перед выбором гирлянд?

Источник света

Гирлянды делятся на две категории по источнику света. Это или лампы, или диоды. Лампы использовались ранее, еще в советские времена, но и сейчас их можно встретить среди декора баров.

Гирлянда из лампочки freepik.com

У таких гирлянд есть один большой недостаток - хрупкость самих лампочек и цена. За них просят от 1000 грн. Если вы хотите купить гирлянду себе домой - однозначный выбор будет за диодами.

Защита

Далее определяемся с тем, где вы будете вешать гирлянду: дома, на улице, во влажной среде. От этого зависит и класс защиты гирлянды. В маркировке нужно посмотреть, какой стоит класс. Он определяется по международному стандарту IP, в котором еще указывают буквы. Например - IP66.

Что это значит?

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Первая цифра - это указание на защиту от проникновения внутрь изделия. Шкала варьируется от 0 до 6, где ноль - это полное отсутствие защиты, а 6 - что в гирлянду не попадет даже пылинка.

Вторая цифра - указание на водонепроницаемость. Если стоит ноль - защиты нет вообще. А шесть указывает на полную защиту от воды. Поэтому, если вы хотите использовать гирлянду на улице - лучше пусть она будет защищена по максимуму. Тогда ей не будет страшен ни снег, ни дождь.

Какие бывают гирлянды

Гирлянда-нить freepik.com

Чаще всего вы встретите в магазинах и рынках гирлянду-нить. Она выглядит как скрученные в небольшой жгут провода, из которых торчат лампочки. Наверняка она у вас есть.

Стоят они от 40 грн и выше.

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Такие гирлянды могут быть одноцветными, и тогда это будет просто одна нить, где последовательно соединены лампочки. А может быть многоцветная, где к каждому цвету соответствует свой провод.

Также они могут быть с пультом и без пульта. При помощи пульта на проводе можно переключать цвета, последовательность загорания лампочек и прочее.

Для окон подойдет гирлянда-занавес. Она имеет один горизонтальный провод, на котором находятся несколько десятков нитей с лампочками. Такие гирлянды используют блогеры для декора своих студий.

Гирлянда-занавес freepik.com

Лампочки также могут быть одноцветными и многоцветными.

Стоят они от 150 грн.

Еще одной разновидностью занавесов является гирлянда-бахрома. Она отличается тем, что нити на ней меньше, и они подходят для декора дверей или карнизов.

Гирлянда-бахрома freepik.com

Их стоимость варьируется в зависимости от цвета и количества нитей.

Сейчас входят в моду гирлянды с зажимами, на которые можно прикреплять фото. Такой вариант подходит для декора дня рождения или новогоднего корпоратива, где вместо фото можно закрепить именные конверты с денежными премиями.

Гирлянда с зажимами freepik.com

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Для универсального использования идеально подойдет гирлянда дюралайт. Она представляет собой прозрачный шнур, в который помещен провод с лампочками. Такой вариант практичен, крепок, не боится влаги и мороза. Гирлянду дюралайт можно вывесить на незастекленный балкон и ей ничего не будет.

Гирлянда дюралайт ledluxe.by

Их стоимость - от 200 грн.

Не хотите мучаться с гирляндой-нитью, украшая большое пространство? Тогда ваш вариант - гирлянда-сетка. Она похожа на большую сеть, где светодиод находится на пересечении ячейки. Такую гирлянду можно разместить на стене, потолке или даже расстелить на крыше. Но обращайте внимание на степень IP.

Гирлянда-сетка wildberries.kz

Взять небольшую сетку можно от 200 грн.

Может, добавить немного волшебства? Тогда выбирайте тающие сосульки. Этот вид гирлянд имеет светодинамический датчик, который зажигает светодиоды подобно таянию сосульки. Выглядит как магия.

Но за магию нужно уже выложить от 300 грн.

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Сейчас еще модной стала гирлянда конский хвост или пучок. Она выглядит как пучок проводов, где размещены разного размера светодиоды. Устанавливать такие гирлянды лучше в прозрачные вазы или другие прозрачные объекты. Тогда конский хвост из света будет выглядеть наиболее выигрышно.

Гирлянда пучок или конский хвост retrolights.ru

Самый простой пучок обойдется вам в 175 грн, а хвосты пошикарнее - от 300 и выше.

И еще один необычный вид гирлянд - тайские шарики. Они похожи на елочные игрушки, только в них встроен светодиод. Тайские шарики можно купить от 80 грн за комплект, но можно сделать самим из простой елочной игрушки или ниток. Просто поместите в шарики светодиод от обычной гирлянды-нити. Так вы сделаете необычный декор, которого точно ни у кого нет.

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