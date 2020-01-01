Самый большой в мире организм медленно исчезает

В горах Уосатч на западе США, на склонах над озером, подпитываемым источниками, обитает один-единственный гигантский организм, который обеспечивает целую экосистему, на которую растения и животные опирались на протяжении тысяч лет.

Найденный в штате Юта организм "Пандо" - это насаждение трясущихся клонов осины площадью 43 гектара.

Читай также: Интересный факт дня: Для чего человеку нужен аппендикс

Хотя это выглядит как лесной массив отдельных деревьев с поразительной белой корой и небольшими листьями, которые трепещут от легчайшего ветерка, Пандо (латинское "Я распространился") на самом деле представляет собой 47 000 генетически идентичных стеблей, которые возникают из взаимосвязанной корневой сети.

Эта единственная генетическая особь весит около 6 миллионов тонн. По массе это самый крупный отдельный организм на Земле.

Деревья осины, как правило, образуют клональные насаждения в других местах, но что делает Пандо интересным, так это его огромные размеры. Большинство клоновых насаждений осины в Северной Америке намного меньше, а на западе США в среднем всего 1 га.

Пандо существует уже тысячи лет, возможно, до 14000 лет, несмотря на то, что большинство стеблей живут всего около 130 лет. Его долговечность и удаленность означают, что целая экосистема из 68 видов растений и многих животных развивалась и поддерживалась в ее тени.

Вся эта экосистема зависит от того, чтобы осина оставалась здоровой и вертикальной. Но, хотя Пандо находится под защитой Национальной лесной службы США и не находится под угрозой вырубки, он находится под угрозой исчезновения из-за ряда других факторов.

Пандо пережил болезни, охоту и колонизацию Friends of Pando

Чрезмерный выпас оленей и лосей - одна из самых больших проблем. Волки и пумы когда-то сдерживали свою численность, но теперь стада намного больше из-за исчезновения этих хищников.

Олени и лоси также имеют тенденцию собираться в Пандо, поскольку защита, которую получает лесной массив, означает, что им там не грозит охота.

Читай также: Найдено старейшее дерево Европы

Когда старые деревья умирают или падают, свет достигает дна леса, что стимулирует рост новых клональных стеблей, но когда эти животные съедают верхушки вновь формирующихся стеблей, они умирают. Это означает, что на больших участках Пандо новообразований мало.

Исключение составляет одна территория, которая была огорожена несколько десятилетий назад для удаления умирающих деревьев. Эта огороженная территория исключила лосей и оленей и стала свидетелем успешной регенерации новых клональных стеблей с густым ростом, называемым "бамбуковый сад".

Старые стебли в Пандо также поражаются по крайней мере тремя болезнями: язвой из коры сажи, пятнистостью листьев и грибковой болезнью.

В то время как болезни растений развивались и процветали в насаждениях осины на протяжении тысячелетий, неизвестно, каково может быть долгосрочное воздействие на экосистему, учитывая отсутствие новых приростов и постоянно растущий список других факторов давления на клонального гиганта.

Самая быстрорастущая угроза - это изменение климата. Пандо возник после того, как прошел последний ледниковый период, и с тех пор имеет дело с в основном стабильным климатом.

Безусловно, он обитает в горном регионе, окруженном пустыней, а это значит, что ему не чужда теплая температура или засуха. Но изменение климата угрожает размеру и продолжительности жизни дерева, а также всей экосистеме, на которой оно находится.

Олень ест побеги Пандо Friends of Pando

Хотя никакие научные исследования не были посвящены конкретно Пандо, осиновые насаждения борются с нагрузками, связанными с изменением климата, такими как сокращение водоснабжения и более теплая погода в начале года, что затрудняет образование новых листьев на деревьях, что привело к их снижению.

Читай также: Ученые поняли, зачем коалы обнимают деревья

В связи с усилением конкуренции за постоянно истощающиеся водные ресурсы (близлежащее Рыбное озеро находится вне досягаемости корневой системы дерева), ожидается, что температура продолжит расти до рекордных максимумов летом и угроза более сильных лесных пожаров, Пандо, безусловно, будет бороться с приспособиться к этим быстро меняющимся условиям, сохранив при этом свой размер.

Тем не менее, Пандо устойчив и уже пережил быстрые изменения окружающей среды, особенно когда европейские поселенцы начали заселять этот район в 19 веке или после подъема рекреационной деятельности в 20 веке. Он уже имел дело с болезнями, лесными пожарами и выпасом и остается крупнейшим в мире научно зарегистрированным организмом.

Несмотря на все причины для беспокойства, есть надежда, поскольку ученые помогают раскрыть секреты устойчивости Пандо, в то время как природоохранные организации и лесная служба США работают над защитой этого дерева и связанной с ним экосистемы.

Напомним, ранее сообщалось, что ютуберы и Илон Маск собрали деньги на посадку 20 млн деревьев.