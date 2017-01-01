Ютуберы и Илон Маск собрали деньги на посадку 20 млн деревьев

Всего собрано 20 миллионов долларов.

Неделю назад, 25 октября, популярный видеоблогер MrBeast запустил акцию Team Trees YouTubers. В рамках проекта он поставил задачу собрать за два месяца 20 миллионов долларов на посадку 20 миллионов деревьев для спасения планеты. К акции уже присоединилось множество знаменитых личностей. Одно из наиболее крупных пожертвований сделал небезызвестный Илон Маск.

Читай также: Илон Маск создал подводную лодку из трубы от ракеты

Несмотря на то что проект сбора средств стартовал совсем недавно, благодаря крупным суммам известных людей первую половину удалось собрать всего за несколько дней. Генеральный директор Shopify Тоби Лютке пожертвовал $100 00 001, глава YouTube Сьюзан Войчицки — 200 тысяч, CEO Twitter и Square Джек Дорси сделал два отдельных пожертвования в размере 150 и 200 тысяч долларов.

Сам организатор акции MrBeast сделал пожертвование в 200 тысяч, Марк Робер, другой организатор, отдал 50 тысяч, Феликс «PewDiePie» Кьельберг выделил 69 420 долларов; а Джессика и Тайлер Блевинс, он же Ninja, пожертвовали 15 тысяч. Немалый интерес к акции проявил и Илон Маск. После переписки с организатором проекта он отдал 1 миллион долларов, сославшись на финансовые проблемы, не будь которых сумма была бы больше. К слову, глава Tesla признался, что подтолкнул его на этот шаг известный техноблогер Маркес Браунли (MKBHD).

За несколько дней на Youtube было опубликовано более 500 видео с посадкой деревьев. Больше десяти роликов собрали от миллиона и больше просмотров. Неизвестно, продолжится ли акция после достижения нужной суммы, но, как заявляет MrBeast, деревья будут высажены на всех континентах, кроме Антарктиды.

Следить за суммой пожертвований, крупнейшими меценатами и новостями проекта можно на официальном сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии высадят миллиард деревьев ради спасения климата.